Kreuzfahrt: Frau verkauft Haus für große Reise – jetzt steht sie vor dem Nichts

Wir alle haben diesen einen großen Traum, der schon seit Jahren in unseren Köpfen ist und den wir schon lange mit uns herumschleppen. Ob daraus je etwas wird, wissen wir nicht. Eine Frau aus Ohio wollte nicht mehr warten und entschied sich, ihren größten Kreuzfahrt-Traum endlich Wirklichkeit werden lassen. Kurz darauf verkaufte sie nahezu alles, was sie besaß – und wurde bitter enttäuscht.

Haus verkauft, Verträge gekündigt: Die Fast-Passagierin tat alles, um eine dreijährige Kreuzfahrt durch die ganze Welt anzutreten. Doch daraus ist nie was geworden. Nun steht sie vor dem Nichts.

Kreuzfahrt-Traum geplatzt: Frau kurz vor dem Aus

Stell dir vor, deine Nachbarin erzählt dir, dass sie ihr Haus verkauft, alle laufenden Verträge gekündigt hat und im Begriff ist, für ganze drei Jahre in die Welt zu verschwinden und eine Kreuzfahrt zu machen. Im ersten Moment denkt man vielleicht, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Doch genau das war der Plan einer Frau aus Ohio.

Bereits im April 2022, mehr als ein Jahr vor dem Start, buchte sie die dreijährige Kreuzfahrt und zog aus ihrem verkauften Haus in eine Mietwohnung. 148 Länder sollte sie auf der Reise ihres Lebens besuchen, alle Kontinente wollte sie entdecken.

Laut der „Cincinnati Enquirer“, einer Tageszeitung aus Ohio, machte sie bereits eine Anzahlung in Höhe von 32.000 Dollar, also rund 29.700 Euro. Da sie die Arbeit in ihrer Marketingagentur auch aus der Ferne verrichten konnte, sah sie die dreijährige Kreuzfahrt als ideale Möglichkeit, Arbeit und Reisen verbinden. Doch dazu sollte es nie kommen. Der Grund dafür ist Wahnsinn.

Dreijährige Kreuzfahrt kurzfristig abgesagt

Die große Reise sollte an Board der US-Reederei Life at Sea Cruises stattfinden. Ursprünglich war die die Reise für den 1. November von Istanbul aus angesetzt, doch wurde bereits kurz davor mehrfach verschoben und schließlich nach Amsterdam verlegt. Am 17. November erreichte die Passagiere dann die Hiobsbotschaft: Die Reise ist abgesagt. Und Warum? Es gab wohl kein Schiff.

Auch, wenn die Reederei dies nicht öffentlich bestätigte, berichteten mehrere Fachzeitschriften in den USA, dass die Reederei die „AIDAaura“ kaufen wollte, sich der Kauf dann aber verzögerte und der Termin verschoben wurde. Doch die kostspielige Investition erwies sich als zu teuer. So gab es offenbar kein geeignetes Kreuzfahrtschiff für die Tour und sie wurde abgesagt.

Rückerstattung in monatlichen Raten

Und was passiert nun mit den fast 30.000 Euro, die die Passagiere bereits bezahlt haben? Die Rückerstattung soll zwischen dem 1. Dezember und Februar 2024 erfolgen. Der Haken: Das Geld wird in monatlichen Raten ausgezahlt, so dass die Passagiere noch eine Weile auf ihr Geld warten müssen.

Die Enttäuschung ist natürlich riesig. „Ich habe in den letzten acht Monaten daran gearbeitet, wirklich alles in Ordnung zu bringen, mein Leben zu organisieren, damit ich es schaffen kann“, erzählte die Fast-Passagierin der Tageszeitung. „Es war wirklich enttäuschend zu erfahren, dass es nicht klappen würde“. Nun hat sie ihr Haus und Habseligkeiten für einen Traum verkauft, der von der ein in die andere Sekunde geplatzt ist.