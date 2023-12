Kreuzfahrt: Aida-Stammgäste erleben bittere Enttäuschung – sie wollen keinen Fuß mehr auf ein Schiff setzen

Eine Kreuzfahrt ist ein kostspieliges Unterfangen. Da greift man gerne zu Paketen, wo alle möglichen Zusatzleistungen mit inbegriffen sind, um Geld zu sparen. Der Flug zum Abfahrtshafen schon dabei? Top, warum nicht?

Doch genau dabei kann es zu Komplikationen kommen. Und wenn dann die ganze Kreuzfahrt ins Wasser fällt, ist der Frust natürlich groß. Unser Partnerportal MOIN.DE hat mit mit zwei Passagieren gesprochen, denen genau das passiert ist.

Kreuzfahrt: Flug-Chaos bei Korfu-Reise

Die beiden sind Aida-Stammgäste, waren schon sieben Mal mit der Kussmundflotte unterwegs. Doch beim achten Mal kam es zum Super-Gau. Mit der „Aida Blue“ sollte als im September 2023 vom Hafen in Korfu aus losgehen auf die große Fahrt. Doch da muss man ja erstmal hinkommen.

Aida bot seinen Passagieren Flüge von Frankfurt oder München an. Blöd nur, wenn man bereits eine lange Anreise und eine Übernachtung in Kauf nehmen muss, um überhaupt rechtzeitig zu diesen Flughäfen zu gelangen. Also einfach selbst einen passenden Flug buchen? Das klingt nachvollziehbar, die beiden Urlauber machten also genau das. Doch im Anschluss mussten sie feststellen: „Wer zu früh und selbst die Flüge bucht, ist bei Aida Gast zweite Klasse.“

Passagiere werden mehr als 1.000 Euro los

Von Lübeck nach Korfu sollte es gehen, 744 Euro kostete der Flug. Sie gaben Aida per Schiffsmanifest Bescheid – doch schon kam es zum ersten Problem: Der Flug sollte erst um 17.45 Uhr auf Korfu landen – die Check-In-Deadline auf der „Aida Blue“ endet aber bereits um 17.30 Uhr. „Wir wurden also gezwungen, neue Flüge zu buchen“, so ein Gast – und der kostete dann direkt 1.321 Euro!

