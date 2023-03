Kreuzfahrt-Schiff wird kurzfristig außer Betrieb genommen – der Grund ist ernst

Ob sie ins landschaftlich reizvolle Skandinavien führt oder zum Beispiel in wärmere Gefilde im Mittelmeer – eine Kreuzfahrt ist immer ein großartiges Erlebnis. Doch jetzt bricht ein Kreuzfahrtschiff zu einer ganz besonderen Reise auf. Und die hat einen sehr ernsten Hintergrund.

Es geht um die MS Viola. Dieses 96,30 Meter lange und 11,40 Meter breite Schiff ist eine außergewöhnliche Konstruktion und in der Branche eine absolute Seltenheit. Die MS Viola wurde nämlich für Menschen konzipiert, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Alles an Bord ist barrierefrei und rollstuhlgerecht.

Kreuzfahrt-Schiff wird zur Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge mit Behinderung

Aber was hat es nun mit dieser besonderen Mission auf sich? Die MS Viola wird von dem Bonner Reiseveranstalter Phoenix Reisen genutzt. Der ist nicht nur für Fahrten mit dem früheren ZDF-Traumschiff „MS Deutschland“ bekannt, sondern auch dafür, sich in hohem Maße sozial zu engagieren. Das tut das Unternehmen üblicherweise mit Spenden an Hilfsorganisationen, berichtet das Portal „Kreuzfahrt Aktuelles“. Doch jetzt geht es um mehr als Geld. Der Reiseveranstalter unterstützt bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, die körperlich beeinträchtigt sind.

+++ Kreuzfahrt abgesagt: Können Aida-Kunden damit jetzt richtig Kasse machen? +++

Und das kam so: Die Regierung der Niederlande hat bei der Reederei Rijfers Nautical Management, mit der Phoenix Reisen schon lange zusammenarbeitet, angefragt, ob man ein Flusskreuzfahrtschiff für die Unterbringungen von Ukraine-Flüchtlingen nutzen könnte. Rijfers Nautical hat mit Phoenix Reisen einen Charter-Vertrag, musste dort also erst einmal die Einwilligung einholen. Phoenix stimmte zu – jedoch mit etwas Wehmut. Zwar habe man Verständnis für den Wunsch der niederländischen Regierung, jedoch verliere man vorübergehend das einzige komplett rollstuhlgerechte Schiff der Flotte und somit die Möglichkeit, für diesen speziellen Kundenstamm Flusskreuzfahrten durchzuführen.

Kreuzfahrt-Schiff geht erst wieder im August auf reguläre Fahrt

Die nächste buchbare Reise mit der MS Viola soll nun erst wieder am 19. August 2023 starten, und zwar am Stammsitz von Phoenix Reisen in Bonn. Bis dahin werden ukrainische Geflüchtete das Schiff als Unterkunft nutzen. Mit dieser Art der Verwendung ist das Schiff übrigens gar nicht so weit von seinem ursprünglichen Zweck entfernt. Die MS Viola war nämlich mal für das niederländische Rote Kreuz im Einsatz.

Mehr Themen:

Danach wurde sie komplett renoviert. Es entstanden 34 rollstuhlgerechte Kabinen mit extra breiten Türen, höhenverstellbaren Betten, unterfahrbaren Waschbecken, befahrbaren Duschen und einem extra breiten Aufzug zum Sonnendeck. Ein Restaurant, ein Panorama-Salon, Friseur und Sonnendeck sorgen für eine angenehme Reise, während die Kreuzfahrt wahlweise über den Rhein oder durch Holland führt – mit Ausflügen in rollstuhlgerechten Häfen.