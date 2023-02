„Traumschiff“: ZDF bestätigt – DIESE Rolle wird Amira Pocher spielen

In den letzten Tagen wies einiges darauf hin, dass Oliver Pocher und seine Frau Amira tatsächlich Teil einer neuen Folge des ZDF „Traumschiff“ sind. Schließlich postet das Ehepaar fleißig Videos und Fotos von der Insel Bali, wo gerade die Dreharbeiten stattfinden.

Zunächst nahmen einige Fans von Amira Pocher und Oliver Pocher an, dass die beiden dort nur Urlaub machen. So scheint es auf den ersten Blick auch. Sie veröffentlichen unter anderem traumhaft schöne Bilder aus ihrem paradiesischen Hotel. Doch jetzt wird klar, dass sie nicht zum Entspannen dort sind, sondern zum Arbeiten.

„Traumschiff“: Amira und Oliver Pocher haben beide eine Rolle

Tatsächlich dürfen sich die Fans der ZDF-Reihe „Traumschiff“ auf Oliver und Amira Pocher freuen. Gegenüber dieser Redaktion bestätigt nun eine Sprecherin des ZDF, dass das Ehepaar jeweils eine Rolle ergattern konnte. Ferner heißt es: „Tatsächlich spielen Amira und Oliver Pocher Episodenrollen in „Das Traumschiff – Nusantara“ (Arbeitstitel), das derzeit auf Bali gedreht wird.“

Amira Pocher „gibt die Animateurin für Sport im Hotel.“ Und auch die Rolle von Comedian Oliver Pocher ist bereits bekannt. Denn der 45-Jährige gerät prompt in ein Liebesdreieck mit keinem Geringeren als Florian Silbereisen höchstpersönlich.

„Traumschiff“: Kapitän Max Parger verliebt sich in Ollis Frau

Wie es in der offiziellen Erklärung heißt, soll sich „Kapitän Max Parger im Film in Oliver Pochers Film-Ehefrau, die von Wanda Perdelwitz gespielt wird, verlieben.“ Seite an Seite mit Florian Silbereisen dürfte diese Folge demnach mehr als spannend werden. Der Sendetermin läge, laut der Sprecherin des ZDF, allerdings noch nicht fest.

