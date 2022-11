Kreuzfahrt: Neues Schiff im Bau – HIER soll es auf Tour gehen

Kreuzfahrt-Fans aufgepasst! Neben den beliebten Dampfern von Aida, Tui und Co sticht demnächst ein neues Schiff in See.

Aktuell befindet sich der Kreuzfahrt-Riese noch in der Bauphase. Nach der Fertigstellung können allerdings tausende Passagiere ihre Reise an Bord verbringen.

Kreuzfahrt-Riese soll demnächst in See stechen

Rund 4.300 Passagiere können sich demnächst an Deck der neuen Sun Princess auf die Reise machen. Aktuell hat die Reederei alle Hände voll zu tun, damit der 175.500-Tonnen-Cruiser pünktlich im Februar 2024 in See stechen kann.

Laut dem Magazin „Kreuzfahrt Aktuelles“ sei der Dampfer das größte Princess-Schiff, das jemals gebaut wurde. Die erste Reise verschlägt die Crew und Urlauber in europäische Gewässer. Geplant ist eine zehntägige Reise durch das Mittelmeer.

Die Sun Princess legt von den Häfen in Athen, Barcelona, Rom und dem englischen Southampton. Nach der ersten Tour begibt sich das Schiff auf eine 16-tägige Reise von Southampton zu iberischen Destinationen und schließlich über den Atlantik bis nach Fort Lauderdale.

Kreuzfahrt-Fans können ihren Urlaub planen

„Kreuzfahrt Aktuelles“ zufolge können sich Interessierte ab dem 9. November 2022 Plätze auf der Sun Princess sichern.