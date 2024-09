Kreuzfahrt: Nach „Mein Schiff“-Halt in Schweden darf es jeder erfahren

Die skandinavischen Länder gehören zu den beliebtesten Kreuzfahrt-Zielen in Europa. Die eisigen Gewässer von Nord- und Ostsee, die malerischen Hurtigruten durch die Fjorde Norwegens oder die raue Natur von Ländern wie Schweden oder Island – all das zieht Jahr für Jahr Hunderttausende Urlauber auf den Schiffen von Aida, Mein Schiff & Co. in den Norden.

Doch gerade in derart beeindruckenden Naturgebieten gerät ein Aspekt der Kreuzfahrt-Branche natürlich besonders in den Fokus: die Ökobilanz. Gerade in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz geraten die Reedereien häufig in die Kritik. Doch sie versuchen fleißig, ihr Image aufzubessern. So wie „Tui Cruises“, die nach einem kürzlichen Halt im Hafen von Stockholm (Schweden) eine erfreuliche Nachricht verkündeten.

Kreuzfahrt: Tui mit wichtiger Botschaft

Denn als die „Mein Schiff 7“ am Dienstag (17. September) in Stockholm anlegte, „tankte“ sie dort besonders umweltfreundlichen Landstrom – zum allerersten Mal, wie das Portal „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet. Damit steigt die Zahl der Landstrom-Ladungen von „Mein Schiff“-Kreuzern im Jahr 2024 auf über 50!

Und das soll nur der Anfang gewesen sein. Bis Ende 2024 sollen elf weitere Häfen mit Landstrom-Nutzung angelaufen werden. Natürlich kann nur in solchen Fällen auf diese Energieform zurückgegriffen werden, in denen Schiffe als auch Häfen auf die entsprechende Technologie aufgerüstet worden sind. Das trifft aktuell auf sieben Schiffe aus der „Mein Schiff“-Flotte zu. Im nächsten Jahr soll mit der „Mein Schiff 3“ ein weiteres hinzu kommen.

„Mein Schiff“ mit wichtiger Mission

Neben der Landstromnutzung will „Tui Cruises“ seine Ökobilanz vor allem mit Biokraftstoffen, E-Fuels, E-LNG und anderen innovativen Antriebstechnologien aufbessern. Das Ziel ist es, die Kreuzfahrt-Branche so umweltfreundlich und klimaneutral wie möglich zu machen – damit niemand mehr ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn er auf den energiefressenden, schwimmenden Hotels (was Kreuzfahrt-Schiffe nun mal im Kern sind) die beeindruckendsten Naturregionen dieser Erde besucht.