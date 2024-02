„Mein Schiff“-Spar-Wut treibt Gäste weg – sie bleiben lieber an Land

In der vergangenen Zeit regte sich immer häufiger Kritik von den Gästen der beliebten Kreuzfahrt-Flotte „Mein Schiff“ von Tui Cruises. Die Reederei galt lange Zeit als das Nonplusultra der Kreuzfahrten. Doch damit könnte nun so langsam Schluss sein.

Denn Preiserhöhungen und Sparmaßnahmen haben auch diese Branche nicht verschont. Doch gerade im Bereich Entertainment hätte die „Mein Schiff“-Flotte dagegen enorm nachgelassen. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete über diese Entwicklung, die vielen Gästen bereits aufgefallen ist.

Kreuzfahrt: Was ist mit „Mein Schiff“ los?

Recherchen von „MOIN.DE“ deckten auf: Gerade die Auswahl des Abend- und Bühnenprogrammes der Reederei ist von den Sparmaßnahmen betroffen. Während früher noch spektakuläre Künstler auf der Bühne zu finden waren, gehört das mittlerweile der Vergangenheit an. Viele Urlauber berichteten in den sozialen Medien sogar von Langeweile-Stimmung an Bord.

Nachdem die Redaktion diese Recherchen veröffentlichte, folgte prompt die enorme Reaktion vieler Kreuzfahrt-Fans. Und die zeigt: Viele teilen diese Kritik an der Reederei. In den sozialen Medien folgte ein regelrechter Gemecker-Hagel.

„Leider massiv nachgelassen“

Der Vorwurf, dass das Angebot nachgelassen hat, wird von vielen Kreuzfahrt-Fans bestätigt. „Service, Getränke und Essen haben leider massiv nachgelassen“, beschreibt eine Passagierin. „Ich stimme zu, das Entertainment auf der mein Schiff ist schlecht. Wir kommen gerade von der 35 Nächte Kreuzfahrt mit der drei zurück und es war sehr langweilig“, erzählte auch ein anderer User von seinen negativen Erfahrungen.

Doch es gibt auch einige positive Stimmen zu dem Entertainment-Programm. „Ich geh auf die Mein Schiff, weil eben das Entertainment nicht so stark und nervig ist …. Ich will mich erholen“, findet eine Userin. Lies in diesem Artikel von MOIN.de mehr über die Reaktionen der Urlauber und die Sparmaßnahmen.