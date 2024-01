Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Gäste können sich nicht benehmen – jetzt kippt die Stimmung

Wer oder was stört im Urlaub immer am meisten? Stimmt – die anderen Touristen! Das gilt für den Strand, fürs Hotel – und auch für eine Kreuzfahrt. Schließlich sitzt man mit ein- und denselben Leuten wochenlang auf hoher See fest und wird Tag für Tag mit den gleichen nervigen Verhaltensweisen konfrontiert.

Was ist auf einer Kreuzfahrt angebracht und was nicht? Was ist tatsächlich verboten – und was sind nur Kleinigkeiten, an denen sich einige Passagiere stören? Eine Diskussion, die mehr Emotionen aufkochen lässt, als der ein oder andere vermutet. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Kreuzfahrt: No-Go oder entspannter Urlaub?

Auf so einem Kreuzfahrt-Schiff kommen ganz schön viele Menschen zusammen – auf den Dampfern der „Mein Schiff“-Flotte sind es sogar bis zu 2.800 Passagiere. Hunderte Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen von Benimm-Regeln. Da ist Stress vorprogrammiert!

Auf der Sommer-Kreuzfahrt in kurzen Hosen ans Buffet? Für die einen der Inbegriff des entspannten Urlaubs – für andere ein absolutes No-Go. „Ich denke, es sollte jedem klar sein, dass die Bordrestaurants keine Ballermann-Frittenbude sind, die man mit kurzen Hosen und Flip-Flops betritt“, schimpft beispielsweise ein Passagier im Netz. „Lange Hose für den Herrn sind üblich und angemessen für ein Schiff dieser Klasse.“

Benimm-Regeln auf Kreuzfahrt-Schiffen

Okay, dass man auf dem Weg vom Pool zum Buffet zumindest Shorts und Bademantel gegen „normale“ Bekleidung tauschen sollte, versteht tatsächlich ein Großteil der Passagiere. Aber sind kurze Hosen wirklich so ein Tabu-Bruch?

