Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Gäste in Gefahr! Kapitän muss Kurs ändern

Planänderung an Bord der „Mein Schiff 6“! Am Dienstag (21. November) wird der Kreuzfahrt-Dampfer nicht wie geplant im Hafen von Colon, Panama, anlegen können. Der Kapitän hatte die Passagiere erst am Montagabend informiert.

Es sei vor Ort nicht sicher für die Urlauber. Deshalb bleibt das Kreuzfahrt-Schiff einen Tag länger auf See. Eine enttäuschende Nachricht für die Gäste, doch Sicherheit geht nun mal vor.

Kreuzfahrt: „Mein Schiff 6“ muss Kurs ändern – Panama nicht sicher

Gegen 19 Uhr am Montagabend erhielten die Gäste der „Mein Schiff 6“ die traurige Nachricht: Der geplante Halt im Hafen von Colon sollte ausfallen. Und bis jetzt gibt es noch keinen Ersatz für den Ausfall bei der ersten Karibik- und Mittelamerika-Kreuzfahrt des Dampfers.

Doch das hat einen guten Grund. Denn aktuell wird Panama von anhaltenden Massenprotesten und gewaltsamen Ausschreitungen vereinnahmt. Dabei geht es um ein umstrittenes Bergbaugesetz. Viele Einwohner von Panama City befürchten gravierende Umweltschäden und ziehen deshalb auf die Straßen. Das ist keine sichere Umgebung für die vielen Hundert Touristen auf der „Mein Schiff 6“, denkt sich nicht nur Tui Cruises.

Andere Reedereien ebenfalls betroffen

Panama wurde in den letzten Tagen bereits mehrfach aus den Routen der großen Reedereien gestrichen. Auch Aida und Carnival haben das mittelamerikanische Land zuletzt gemieden. Die Emerald Princess oder auch die MS Rotterdam konnten ebenfalls nicht in Colon anlegen. Tui ist also längst nicht die einzige Reederei, die die Risikolage hoch einschätzt und deshalb die Reißleine zieht.

Für die Passagiere der „Mein Schiff 6“ heißt es nun aber weiterfahren. Am Mittwoch (22. November) soll das Schiff planmäßig im Hafen von Cartagena, Kolumbien, vor Anker gehen. Bis zum Ende der Reise am Freitag (24. November) steht dann nur noch die Rückfahrt nach La Romana in der Dominikanischen Republik an.