Kreuzfahrt: Preis-Debatte bei „Mein Schiff“-Urlaubern – „Redet man sich das nicht gerade schön?“

In einem sind sich Kreuzfahrt-Passagiere wohl alle einig: Per Schiff die Welt zu entdecken, die verschiedensten Häfen in diversen Metropolen anzusteuern und die frische Luft auf hoher See zu genießen, ist ein absolutes Highlight. In zwei Punkten stimmen die Meinungen der Kreuzfahrt-Liebhaber jedoch alles andere als überein: beim Preis und bei der Frage, welche Kabine die Beste ist.

Die Wahl der richtigen Kabine ist für viele entscheidend für den gesamten Verlauf der geplanten Reise. Morgens aufwachen mit Blick aufs Meer oder doch lieber eine Innen-Kabine und die gesparten Euros für Ausflüge nutzen? Unter „Mein Schiff“-Passagieren wird dieses Thema im Netz zurzeit heiß diskutiert, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ nun berichtete.

Kreuzfahrt: Kabinenwahl sorgt für hitzige Debatte

Die Meinungen sind gespalten. Die einen finden die Preise für Außenkabinen utopisch. Immerhin sei man in der Kabine ja „nur zum schlafen“ und der Großteil der Reise spiele sich eh an Deck ab. Andere hingegen überkommt in Kabinen ohne ein Fenster nach draußen ein beklemmendes Gefühl. Abgeschottet vom Tageslicht und frischer Luft von draußen wollen viele Passagiere ihren Urlaub nicht verbringen und nehmen daher gerne etwas mehr Geld in die Hand.

+++ Kreuzfahrt: Passagierin kauft Aida-Artikel – und macht großen Fehler +++

Das „Team Innenkabine“ hält im Netz jedoch weiterhin gegen, denn „allein die Finanzen regeln die Auswahl! „Redet man sich das nicht gerade schön?“, will eine Frau wissen, nachdem jemand für Innenkabinen plädiert hat“, schreibt „MOIN.de“. Eins steht wohl fest: Trotz gemeinsamer Leidenschaft für Kreuzfahrten scheinen die beiden gegnerischen Parteien in puncto Kabinenwahl auf keinen grünen Zweig mehr zu kommen.

Weitere Themen:

Welche weiteren Gründe jeweils für oder gegen eine Außenkabine mit Balkon sprechen, und wo laut Netzwerk-Community weniger mit Rauchgestank vom Zimmernachbarn zu rechnen ist, kannst du im ganzen Artikel hier bei „MOIN.de“ nachlesen.