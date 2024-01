Kreuzfahrt: Ungewöhnliche Crew-Aktion macht Urlauber sprachlos – „Krank“

Auf einer Kreuzfahrt findet man viele Stammgäste, die seit Jahren den Urlaub auf hoher See bevorzugen. Diese Urlauber kennen nicht nur das jeweilige Kreuzfahrt-Schiff, mit dem die Reise durchgeführt wird, sondern oft auch die jeweilige Crew an Bord.

Während die Mitarbeiter auf Kreuzfahrt-Riesen wie Aida oder „Mein Schiff“ vor allem durch guten Service, Höflichkeit und Zuverlässigkeit punkten, haben drei Crew-Mitglieder nun etwas was getan, was wohl niemand von ihnen erwartet hätte. Das berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Kreuzfahrt: Crew mit irrer Aktion

Wer seinen Kreuzfahrt-Urlaub gerne und oft auf der „Mein Schiff 1“ verbringt, der kommt an ihm wohl kaum noch vorbei: Alen Bikic, Erster Offizier an Bord. Auf Instagram gibt er über 27.000 Followern regelmäßig Einblick in seine Arbeit auf dem Dampfer, zeigt auch Abläufe hinter den Kulissen.

Doch was Bikic kürzlich veröffentlichte, sorgte für fassungslose Reaktionen. Wie „MOIN.de“ schreibt, teilte der Offizier einen Clip, der Zuschauern Gänsehaut bereitet.

In dem Instagram-Reel sieht man wie Alen Bikic mit zwei Kollegen mitten auf dem großen „Tui Cruises“-Logo an den Schornsteinen der „Mein Schiff“ sitzt. „Trichter-Trio“, kommentiert der Erste Offizier die Szene schlicht.

Kreuzfahrt-Fans rasten aus: „Das ist ja mal cool“

Mit über 3.000 „Gefällt mir“-Angaben und zahlreichen Kommentaren kommt das außergewöhnliche Instagram-Video, das mittels einer Drohne gefilmt wurde, gut bei den Followern und Kreuzfahrt-Fans an.

„Witzig“, „Was für ein Video“, „Krank“, „Das ist ja mal cool“, lauten nur einige der vielen Reaktionen. „Wie schön, die ersten Zähne von ‚Tui‘ zu sehen“, scherzt ein Instagram-Nutzer, weil die drei Personen auf dem lächelnden „U“ von weitem wie eine kleine Zahnreihe aussieht.

