Kreuzfahrt: Mord oder tragischer Unfall an Bord der „Mein Schiff 6“? Passagierin stürzt in den Tod

Dieser Traumurlaub wurde zum Albtraum!

Während einer Kreuzfahrt mit der „Mein Schiff 6“ kam eine Passagierin auf tragische Weise ums Leben. Die 61-jährige Frau aus NRW war mit ihrem Partner auf der Kreuzfahrt durchs östliche Mittelmeer unterwegs, als sie von einem Balkon von Deck 10 stürzte. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Kreuzfahrt: Frau stürzt mitten in der Nacht von Balkon

Der Kreuzfahrt-Dampfer von Tui Cruises befand sich auf dem Seeweg von der griechischen Mittelmeerinsel Kreta in Richtung Antalya in der Türkei, als es in der Nacht zu Freitag (14. Oktober) zu dem mysteriösen Todes-Sturz kam.

Laut „Bild“ soll die 61-jährige Dr. Liselotte W. aus NRW gegen 0.50 Uhr von der Balkonbrüstung auf Deck 10 gestürzt sein. Sie landete mehrere Meter tief auf einem befestigten Beiboot der „Mein Schiff 6“ und starb.

Der Partner der Toten meldete sich anschließend bei der Rezeption des Schiffes und gab an, dass eine Person von dem Balkon gestürzt war.

Kreuzfahrt: Hintergrund des Todes-Sturzes noch völlig unklar

Die Schiffsleitung verriegelte nach der tragischen Nachricht die Tür der entsprechenden Kabine mit einem Metallschloss. Nachdem die „Mein Schiff 6“ am frühen Samstagmorgen (15. Oktober) in Antalya den Start- und Endpunkt der Kreuzfahrt erreicht hatte, müssen die Ermittlungsbehörden vor Ort nun die Hintergründe des Todes von Lieselotte W. aufklären.

Laut „Bild“ soll dabei noch völlig unklar sein, ob es sich um einen Selbstmord, einen schrecklichen Unfall oder gar um eine Straftat handelt und jemand die 61-Jährige absichtlich vom Balkon geschubst hat. Auf dem 295 Meter langen Dampfer befanden sich zum Zeitpunkt des Todes 2534 Passagiere.

Die Beiboote, auch Tenderboote genannt, sind bei Kreuzfahrt-Schiffen wie der „Mein Schiff 6“ üblich – sie dienen hauptsächlich zum Transport von Passagieren zwischen Land und See, sind aber auch als Rettungsboote einsetzbar.