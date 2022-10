Kreuzfahrt-Unternehmen kassiert Klatsche! Für Urlauber wird es bitter

Was für eine bittere Nachricht für Kreuzfahrt-Liebhaber!

Gerade im Spätherbst und im Winter suchen viele Urlauber ein Kreuzfahrt-Urlaub, um sich den niedrigen Temperaturen in Europa zu entziehen und am Mittelmeer oder im Mittleren Osten doch noch Sonne zu genießen. Blöd nur, wenn das immer schwieriger wird – und zwar völlig unabhängig von Corona-Restriktionen!

Kreuzfahrt: Katar verbietet Anlaufen bis Mitte Januar

Wie das Fachportal „mein-Schiffberater.com“ auf Facebook mitteilt, kann nach Aida Cruises auch Tui Cruises Doha (Katar) in diesem Winter länger nicht ansteuern. Katar fällt also als Reiseziel komplett weg!

Ursprünglich hatten die katarischen Behörden angeordnet, dass Kreuzfahrtschiffe während der Fussball-WM bis zum 23. Dezember in den Häfen des Landes nicht andocken dürfen. Kurzfristig ist diese Frist jetzt bist einschließlich 15. Januar 2023 verlängert worden.

Kreuzfahrt-Kunden erhalten Ersatzhäfen

Im Klartext: Die „Mein Schiff 6“ wird auch über Weihnachten, Silvester und bis Mitte Januar umgeroutet. Der geplante Erstanlauf in Doha wird am 20. Januar 2023 sein. Immerhin: Tui Cruises bietet in diesem Zeitraum je nach Reisetermin Ersatzhäfen und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) als Wechselhafen an.

Die Gäste seien zudem bereits informiert worden, heißt es bei „mein-schiffberater.com“ weiter. Na, bleibt zu hoffen, dass der Spaß auch ohne Fussball hoch bleibt…