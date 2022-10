Kreuzfahrt: Spektakuläre Rettung – deutsche Passagierin muss mit Militär-Heli abgeholt werden

Was wie eine irre Szene aus einem Film klingt, ist für eine deutsche Touristin auf einem Kreuzfahrt-Dampfer am Dienstagvormittag (18. Oktober) bittere Realität geworden. Die 77-Jährige musste von einem Luxus-Schiff gerettet werden. Auf einem Video wurden die spektakulären Szenen der Rettungsaktion festgehalten.

Darin spielt nicht nur die Seniorin die Hauptrolle, sondern auch ein Helikopter des italienischen Militärs. Doch so hatte sich die deutsche Passagierin ihre Kreuzfahrt sicherlich nicht vorgestellt. Denn ihr Urlaub nahm ein heftiges Ende.

Kreuzfahrt: Touristin erleidet gesundheitliche Probleme

Wer mit einem Kreuzfahrtschiff in See sticht, malt sich in der Regel einen entspannten Urlaub auf fremden Weltmeeren aus. Die Seele baumeln lassen, zahlreiche Länder und Städte in kürzester Zeit kennenlernen und das kulinarische und aktionsreiche Angebot an Bord nutzen – das haben viele Passagiere sicherlich bereits bei der Buchung ihrer Reise im Sinn.

Doch was tun, wenn man an Bord plötzlich krank wird oder sich verletzt? Einer Touristin aus Deutschland wurde diese Frage nun beantwortet. Sie war auf der „Balmoral“ südlich der Insel Sardinien im Mittelmeer unterwegs, einem Luxus-Dampfer der norwegischen Reederei „Fred. Olsen Cruise Lines“, als sie plötzlich schwere gesundheitliche Probleme erleidet, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

Mehr Kreuzfahrt-News: Kreuzfahrt-Unternehmen kassiert Klatsche! Für Urlauber wird es bitter

Die Mitarbeiter des Kreuzfahrtschiffs ergriffen direkt drastische Maßnahmen. Kurzerhand alarmierten sie das italienische Militär. Und die Luftwaffe setzte alle Hebel in Bewegung, um die 77-Jährige vor dem schlimmsten zu bewahren und zog mit einem Hubschrauber in den Rettungseinsatz!

Kreuzfahrt: Video zeigt spektakuläre Szenen

Doch kann ein Hubschrauber überhaupt auf einem Kreuzfahrtschiff landen? Das im Netz veröffentlichte Video gibt die Antwort auf diese Frage! Darin zu sehen ist, dass sich der Hubschrauber nur langsam dem obersten Deck des Schiffes nähert. Die Einsatzkräfte zogen die schwer angeschlagene Rentnerin per Seilwinde in die Luft und an Bord.

Noch mehr Nachrichten aus der Kreuzfahrt-Welt: Kreuzfahrt: Ein Ort an Bord eines Schiffes verschlägt Urlaubern die Sprache

Die Passagierin landete nach dem Flug in einem Krankenhaus in der sardinischen Hauptstadt Cagliari. Das Kreuzfahrtschiff indes setzte seine Reise in Richtung der spanischen Insel Menorca fort, wo sie am Mittwoch (19. Oktober) laut dpa erwartet wurde.