Kreuzfahrt: Ein Ort an Bord eines Schiffes verschlägt Urlaubern die Sprache

Wer bereits eine Kreuzfahrt gemacht hat, der weiß, wie viel es auf den Schiffen von AIDA, Tui-Curises und Co. zu entdecken gibt.

Doch darüber, was wohl das tollste oder idyllischste Fleckchen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ist, darüber scheiden sich die Geister. Oder doch nicht? Ein neuer Facebook-Beitrag zum Thema Kreuzfahrt erweckt nun den Eindruck, als stünde völlig außer Frage, was der „schönste Ort“ an Deck der Schiffe von TUI und Co. ist. Darüber berichtete unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Kreuzfahrt: DAS ist der schönste Ort an Bord der Dampfer der „Mein Schiff“-Flotte

Auf einer Kreuzfahrt gibt es viel zu entdecken – sowohl an Bord als auch beim Blick aufs Meer. Was Kreuzfahrt-Neulinge aber nicht wissen: An Deck vieler Schiffe gibt es einen Ort, der beide Erfahrungen kombiniert und daher als unschlagbar schön gilt.

Was ist der schönste Ort an Bord eines Kreuzfahrtschiffes? „Mein Schiff“-Passagiere sind sich einig! Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Auf Facebook teilte Tui Cruises jetzt ein Foto eines „der schönsten Orte an Bord“. Kreuzfahrt-Fans kennen sie, „Die Große Freiheit“. Der malerische Saal ist auf jedem der Schiffe zu finden und scheint für die Passagiere eine wahre Wohlfühloase zu sein.

Der Schnappschuss zeigt einen stilvoll eingerichteten Raum, der durch seine verglaste Außenfassade den Blick aufs Wasser freigibt. Die modernen Lampen, die sich aus verschiedenfarbigem Glas zusammensetzen, greifen die Formen der Fenster auf und sind ein echter Hingucker.

„Große Freiheit“ ist für Kreuzfahr-Passagiere ein Highlight

In dem lichtdurchfluteten Saal können Passagiere beispielsweise einen Kaffee genießen oder Pianomusik lauschen und dabei den Blick über das Meer schweifen lassen oder den Sonnenuntergang genießen. Der Teppichboden und das viele Holz runden die Galerie-Ästhetik ab. Knapp 167 Quadratmeter ist „Die große Freiheit“ an Bord ein der „Mein Schiff“-Kreuzer groß.

Unter dem Beitrag zeigt sich: Der helle und stilvoll gestaltete Wohlfühlort zählt durchaus zu den Highlights der Kreuzfahrt-Passagiere.