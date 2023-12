Kreuzfahrt: Drama an Bord – Crew muss sofort panische Durchsagen machen! Polizei mit ersten Ermittlungs-Ergebnissen

Zwischen Europa und Brasilien mit dem Kreuzfahrt-Schiff unterwegs sein, verschiedene Häfen ansteuern und neue Orte erkunden? Was für viele nach einem absoluten Traum klingen mag, wurde für die Passagiere dieses Ozeanriesen zu einem Albtraum.

Die MSC Armonia war auf dem Weg nach Brasilien, wo sie auch am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, im Hafen von Recife anlegte. Dass sich nur wenige Stunden zuvor ein Drama auf dem Kreuzfahrt-Schiff abspielte, war den Passagieren nach ihrer Reise wohl noch anzusehen.

Kreuzfahrt-Passagier unter Verdacht

In der Nacht von Mittwoch (13. Dezember) auf Donnerstag (14. Dezember) ereignete sich ein schrecklicher Vorfall an Bord. Gegen 5 Uhr morgens verschwand ein 40 Jahre alter Passagier spurlos von Deck und Vermutungen legten nahe, dass der Mann von Bord gefallen sei. Hatte er sich selbst über die Reling gestürzt, oder wurde er womöglich gestoßen? Diese Frage blieb zunächst unbeantwortet – bis jetzt.

„Herr James, wo sind Sie?“ Mit diesen Worten wendete sich das Bordpersonal per Lautsprecher an die restlichen Passagiere, nachdem der Partner des vermissten Touristen sein Verschwinden gemeldet hatte. Die Geschichte schien von da an jedoch immer skurriler zu werden und ließ selbst die ermittelnden Beamten zunächst in Ungewissheit.

Einige Augenzeugen erzählten von „Anzeichen einer körperlichen Auseinandersetzung beim Schwimmbad“, wie das Portal „Kreiszeitung.de“ zuletzt berichtete. Ebenfalls kurios: Der mexikanische Partner des vermissten Touristen meldete sein Verschwinden erst gegen 9 Uhr morgens – vier Stunden nach seinem eigentlichen Verschwinden. Andere Passagiere spekulierten, dass der Mann sich aus eigenen Stücken in den Atlantik gestürzt habe.

Die Polizei schließt anhand des Videomaterials der Überwachungskameras jedoch ein Morddelikt aus. Der Partner des Verschwundenen wurde nach den polizeilichen Befragungen wieder freigelassen und hat anschließend das Kreuzfahrt-Schiff verlassen, um die Heimreise anzutreten.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.