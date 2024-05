Kreuzfahrt: Es geht um Leben und Tod – Kapitän trifft Entscheidung

Es war eine Kreuzfahrt, die für die Besatzung an Bord noch lange in Erinnerung bleiben wird. Auf hoher See ging es plötzlich um Leben und Tod. Der Kapitän, der die gesamte Verantwortung für seine Crew, aber auch für alle Reisenden trug, musste eine wichtige Entscheidung treffen.

Kreuzfahrt: Kapitän erkennt Notsituation

Es war ein scheinbar normaler Tag auf See zwischen Málaga und Alicante. Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 1“ von Tui Cruises war regulär auf Tour, als Kapitän Jan F. Schubert und seine Besatzung plötzlich eine heikle Entdeckung machten. Der Kapitän und seine Besatzung wussten sofort, dass es sich um Leben und Tod handeln würde und bewegten alle Hebel, die nötig waren, um richtig zu handeln.

Vor ihrem riesigen Kreuzfahrtschiff befand sich ein kleines, in Seenot geratenes Boot. Schubert und seine Kollegen alarmierten umgehend die Küstenwache. Als die Kollegen von der Küstenwache am Unfallort ankamen, unterstützte „Mein Schiff 1“ um Kapitän Jan F. Schubert die Helfer bei der Bergung. Durch das Manöver auf See gelang es dem Kapitän und seinem Team, dabei zu helfen, zwei Menschenleben zu retten.

Kreuzfahrt: „Respekt und Gratulation zugleich!“

Tui Cruises auf freut sich sehr über das gelungene Manöver und spricht Glückwünsche an Kapitän Jan F. Schubert und seine Besatzung der Mein Schiff 1 aus. „Das sind Momente, in denen wir ganz besonders stolz auf die Kapitäne und Besatzungen der Mein Schiff Flotte sind“, schreibt die Reederei bei Facebook.

Auch Kreuzfahrt-Fans haben sich zu der Rettungstat bei Facebook geäußert: „Respekt und Gratulation zugleich! Gutes – nein – seeehr gutes Gefühl, zu wissen, wie wachsam und aufmerksam die gesamte Crew ihren Dienst absolviert! Ich denke, das gilt für alle der „Mein-Schiff-Flotte“ und gewiss darüber hinaus“, schreibt eine Reisende.

„Unsere Hochachtung vor der Leistung des Kapitäns und seiner Crew. Ihr seid einfach toll“, schreibt eine andere Reisende. Dass das in Seenot geratene Boot gerettet werden konnte, freut sicherlich alle.

Einige erfahrende Reisende ordnen die Aktion aber etwas pragmatischer ein. „Sicherlich eine gute Leistung, aber das ist ihr ganz normaler Job. Würde mich nachdenklich machen, wenn sie das nicht hinbekommen. Aber für die Gäste war es sicherlich was Besonderes. Gute Fahrt“, schreibt ein Reisender.

„Es war eine erwähnenswerte Aktion von Kapitän Schubert und der Crew. Auch wenn solche Dinge zum maritimen Umgang gehören, darf man es erwähnen“, ordnet ein weiterer Reisender die Rettungsaktion ein.