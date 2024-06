Kreuzfahrt: Unfair? Mega-Angebot von Aida gilt nicht für jeden

Teuer, teuer und nochmals teuer. Wer in diesem Jahr eine Kreuzfahrt machen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Für eine vierköpfige Familie kann der Urlaub auf hoher See gut und gerne mal mehrere tausend Euro kosten. Dabei spielt die Reederei keine Rolle: Ob Aida, Mein Schiff oder ein kleinerer Reiseveranstalter, es kann richtig ins Geld gehen.

Umso verlockender ist natürlich das Angebot, das Aida Cruises jetzt gemacht hat. Zwar gilt das noch nicht für diesen Sommer, aber immerhin für den Herbst und Winter dieses Jahres. Da könnte der eine oder andere Passagier richtig Geld sparen. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet über dieses Super-Angebot, das allerdings auch den einen oder anderen Haken hat.

Kreuzfahrt: Aida mit Mega-Angebot

Wer zum Jahreswechsel mit einem Aida-Schiff in den Urlaub fährt, kann sich freuen. Denn auf diesen Kreuzfahrten ist das All-Inclusive-Paket mit dem Getränkepaket „Aida Comfort Deluxe“ inklusive, wie „MOIN.DE“ berichtet. Normalerweise würde dieses Paket ein kleines Vermögen kosten, weshalb es nicht immer von den Passagieren dazu gebucht wird.

Das Angebot gilt für Reisen von Oktober 2024 bis Januar 2025 in den Zielgebieten Mittelmeer, Nordeuropa, Kanaren, Orient und Karibik. Interessenten müssen allerdings schnell sein, denn das Mega-Angebot gilt nur für Buchungen bis zum 1. Juli. Und nicht jede Kreuzfahrt kann es allen Passagieren anbieten – für jede Reise steht nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung.

Mehrere Haken

Wer sich jetzt schon euphorisch freut, sollte allerdings das Kleingedruckte im Angebot der Reederei lesen. Wer eine Familienreise mit mehreren Kindern und Verwandten plant, könnte in die Röhre schauen. Außerdem gilt nur ein bestimmter Personenkreis als anspruchsberechtigt für das Angebot. Wie die Bedingungen im Einzelnen aussehen, kannst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ nachlesen.