Kreuzfahrt: Was machen DIE denn an Bord? Passagiere fallen aus allen Wolken

Jeden Morgen an einem anderen Ort aufwachen, in kurzer Zeit viele Städte kennen lernen und in wenigen Tagen mehrere Länder bereisen – das ist einer der großen Vorteile einer Kreuzfahrt. Aber nicht nur das Entdecken neuer Orte macht eine Reise auf hoher See aus, natürlich gehört auch das Programm an Bord zu einem gelungenen Urlaub. Jeden Abend ein anderes Programm, von Partys über Theateraufführungen bis hin zu Tanzkursen sorgt dafür, dass es den Passagieren nie langweilig wird.

An Bord der „MS Amera“ und der „MS Anna Katharina“ wird auf den kommenden Fahrten für ganz besondere Unterhaltung gesorgt. Denn eine der größten Kultbands des Rheinlandes ist mit an Bord!

Kreuzfahrt: „Die Höhner“ an Bord

Der Bonner Kreuzfahrtveranstalter Phoenix Reisen hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ausgerechnet die große Kultband „Die Höhner“ wird bei ausgewählten Reisen mit an Bord sein. Mit bekannten Songs wie „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, „Viva Colonia“ und vielen anderen Partykrachern haben sie schon bei so mancher Veranstaltung in Deutschland für mächtig Stimmung gesorgt.

Und auch an Bord der beiden Schiffe können die Passagiere „Die Höhner“ live erleben und mit den Stimmungsmachern lautstark mitsingen. „Für den Bonner Kreuzfahrtveranstalter Phoenix Reisen ist es immer wieder eine Freude, rheinisches Kultur- und Liedgut auf die Schiffsbühnen zu bringen“, heißt es in der offiziellen Ankündigung. Neben den mitreißenden Konzerten dürfen sich die Urlauber aber noch auf etwas anderes freuen: Die Bandmitglieder nehmen sich auch Zeit für ein „Meet & Greet“ mit den Fans.

Wer bei dieser Reise dabei sein möchte, sollte sich beeilen. „Die Höhner“ live erleben können reiselustige Gäste auf der Partykreuzfahrt rund um Dänemark mit der „MS Amera“ vom 24. bis 30.06.2024. Auch auf der Rheinreise mit der „MS Anna Katharina“ vom 24. bis 25.10.2024 tritt die Kultband auf. Für diese Events sind nur noch wenige Kabinen buchbar.