Kreuzfahrt: Exklusiver Bereich stiftet Verwirrung! Zutritt nur für Auserwählte

Viele große und bekannte Reedereien steuern diesen Hafen immer wieder an. Er gilt unter Kreuzfahrt-Fans als besonders beliebt. Doch was macht ihn so besonders?

Die Rede ist vom Hafen von La Romana in der Dominikanischen Republik. Hier locken nicht nur traumhafte Strände und das karibische Meer Urlauber aus aller Welt an. Vor allem unter Kreuzfahrern ist der Hafen und ganz besonders das dortige Cruise Terminal ein echtes Must-See-Highlight. Nicht zuletzt aufgrund eines speziellen VIP-Bereichs, der nur ausgewählten Gästen vorbehalten ist.

Kreuzfahrt-Hafen mit exklusivem Bereich

Dort, wo der Rio Dulce ins karibische Meer mündet, wartet auf Kreuzfahrt-Fans ein ganz besonderer Ort. Der Hafen von La Romana lockt seit Jahren Urlauber aus aller Welt an. Auch viele Aida-Kreuzfahrten starten oder führen hier vorbei. Grund dafür ist sicherlich nicht zuletzt das besondere Cruise Terminal im Hafen.

Doch was macht es so besonders? Mit dem Meer, den Palmen und dem Strand vor Augen beginnt der Urlaub schon gleich im Hafen-Terminal. Darüber hinaus gibt es hier zahlreiche Geschäfte und kostenloses WLAN. Man kann also problemlos Fotos von der Ankunft nach Hause schicken oder bereits ein erstes Souvenir besorgen. Doch das ist noch nicht alles.

Kreuzfahrt-Gäste haben hier Vorrang

Im Hafen-Terminal gibt es tatsächlich eine riesige Poolanlage mit Liegen drumherum, die kostenlos von Besuchern genutzt werden können. Allerdings sind sie ausschließlich Kreuzfahrt-Reisenden vorbehalten. „Diese Einrichtungen wurden innerhalb der einzigen verfügbaren Anlegestelle entworfen und gebaut, um den Passagieren von Kreuzfahrtschiffen, die unseren Hafen besuchen, einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen“, wie „MOIN“ von der Altagracia Cedeño, der Abteilung Hafen, Agentur & Tour Operation in La Romana erfahren hat.

