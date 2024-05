Kreuzfahrt-Drama: Kapitän bricht an Bord zusammen – kurz darauf stirbt er

Trauer bei der zweitgrößten Kreuzfahrt-Reederei der Welt!

Nachdem der Kapitän der „Harmony of the Seas“ vor knapp drei Wochen am Steuer zusammenbrach, herrscht nun traurige Gewissheit: Kapitän James MacDonald ist tot. Die Reederei „Royal Caribbean International“ reagiert mit einer besonderen Geste auf den Todesfall.

Kreuzfahrt-Kapitän erleidet Herzinfarkt

Wer am Freitag (17. Mai) mit einem Kreuzfahrt-Schiff der „Royal Caribbean International“ unterwegs war, dürfte vielleicht bemerkt haben, dass dessen Flagge nur auf Halbmast gehisst war. Tatsächlich fuhren alle Schiffe an diesem Tag nur mit Halbmast über die Meere – zu Ehren des langjährigen Kapitäns James MacDonald.

Der Angestellte der zweitgrößten Kreuzfahrt-Reederei der Welt (hinter der Carnical Cruise Line) erlitt am 30. April einen Herzinfarkt an Bord der „Harmony of the Seas“, wurde sofort per Notausschiffung in ein Krankenhaus gebracht. Das Schiff befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Mexiko, macht einen Notstop in Cozumel.

Rund zwei Wochen nach dem Notfall an Deck starb der Kapitän schließlich in einem Krankenhaus in Miami im US-Bundesstaat Florida. Kollegen, Kreuzfahrt-Gäste und Angehörige trauern um den Mann.

+++ Kreuzfahrt-Unglück: Zwei Tote und mehrere Verletzte – Schiff fährt einfach weiter +++

Kreuzfahrt-Gäste nehmen Abschied: „Hörte seine Stimme jeden Morgen“

Kein Wunder, war Kapitän MacDonald seit 1990 bei der „Royal Caribbean International“ angestellt, war besonders oft auf der „Harmony of the Seas“ stationiert und hatte dort das Kommando. So hatte er auch seinen letzten Einsatz auf der Harmony – einige Kreuzfahrt-Gäste können sich sogar gut an ihn erinnern.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich hörte seine Stimme jeden Morgen auf meiner Harmoniekreuzfahrt im Februar. Leider waren meine Freunde auf der Aprilkreuzfahrt, die für ihn den Notstopp in Cozumel machen musste“, kommentiert etwa ein Kreuzfahrt-Reisender auf Instagram. „Absolut einer der unterhaltsamsten, wenn nicht sogar der unterhaltsamste Kapitän aller Zeiten! Möge er in Frieden ruhen“, kondoliert auch ein weiterer.

„Ruhe in Frieden Kapitän… Deine Stimme während Ankündigungen ist immer noch in meinem Kopf“, gibt ein anderer Kreuzfahrt-Gast zu. Eins ist damit wohl klar: Kapitän James McDonald und sein Leben für die Kreuzfahrt bleibt für viele unvergessen!