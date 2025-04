Kreuzfahrt-Schreck auf hoher See! Passagiere erleben Titanic-Moment

Viele Urlauber stellen sich eine Kreuzfahrt ziemlich entspannt vor. Man kommt bequem von A nach B, hat mehrere Restaurants an einem Ort, kann ein Entertainment-Programm genießen und muss sich so gut wie um nichts kümmern. Doch ab und zu kommt es auch anders.

Denn diesen Kreuzfahrt-Reisenden wurde erst kürzlich ein kleiner Schreck eingejagt. Urlauber, die mit der Sky Princess unterwegs waren, erlebten einen Moment, der an die Anfänge des Titanic-Untergangs erinnert hat. Doch was genau ist passiert?

Kreuzfahrt-Deck plötzlich geflutet!

Wie „kreuzfahrttester.com“ berichtet, ereignete sich der Schreck-Moment am 8. April gegen 22.45 Uhr auf dem Oberdeck, als dort ein geplatztes Rohr eine massive Überschwemmung in mehreren öffentlichen Bereichen des Kreuzfahrtschiffes verursachte. Dieses Leck löste einige Notfallmaßnahmen aus und führte zu einer zwischenzeitlichen Evakuierung der Passagiere aus zentralen Schiffsabschnitten.

Die Sky Princess befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrer siebentägigen Rundreise von Southampton nach Spanien und Frankreich. Wie Augenzeugen berichten, strömte Wasser aus einem Rohr, das mit dem Sky Pool verbunden war. Dabei wurden mehrere Decks überflutete, unter anderem das beliebte Piazza-Atrium auf den Decks fünf und sechs. Ein Passagier teilte auch ein Video von dem Vorfall und schrieb dazu: „Zuerst kam das Wasser langsam die Treppen herunter, dann sprudelte es förmlich heraus. Wir mussten den gesamten Bereich auf Deck 5 und 6 räumen.“

„An Bord ist alles in Ordnung“

Glücklicherweise ist es zu keinem größeren Unglück gekommen. „An Bord ist alles in Ordnung und die fleißige Crew hat es geschafft, das Wasser zu beseitigen, und wir sind alle in Sicherheit“, beschrieb ein weiterer Kreuzfahrt-Reisende die Situation. Die Princess Cruises äußerte sich ebenfalls ausführlich zu dem Vorfall.

„Am Abend des 8. April ist auf Deck sieben der Sky Princess ein Rohr geplatzt, was zu einer Ansammlung von Wasser auf der Piazza auf Deck fünf und sechs führte. Unsere Teams an Bord haben das Wasser sofort abgestellt und mit der Reinigung der Bereiche begonnen“, heißt es. Die Abendunterhaltung sei in anderen Bereichen nicht unterbrochen worden. Am 9. April konnten die Gäste die Piazza wieder ganz normal nutzen.