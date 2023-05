Kreuzfahrt-Dampfer steuert auf Helgoland zu – plötzlich gibt es für die Passagiere eine traurige Nachricht

Was für eine große Enttäuschung für alle Kreuzfahrt-Fans! Eine Kreuzfahrt sollte in der Regel immer einem Traumurlaub gleichen. Luxus auf hoher See, dazu noch das Ansteuern von Gegenden, in denen man sonst nicht war. Doch die Passagiere der MS Deutschland schauten wohl traurig aus der Wäsche.

Der Grund: Am Freitag (5. Mai) sollte von 13 bis 23 Uhr Helgoland angesteuert werden. Die Station ist Teil der Route der Jubiläumsreise „25 Jahre MS Deutschland“, die sich langsam dem Ende neigt und am 22. April begann. Bis – ja, bis plötzlich die Route umgeändert werden musste…

Kreuzfahrt-Dampfer steuert auf Helgoland zu – plötzlich gibt es traurige Nachrichten

Schon einige Stunden vor der planmäßigen Ankunft kam das Kreuzfahrtschiff des Bonner Reiseveranstalters „Phoenix Reisen“ vor Ort an. Doch ein sicheres Tendern war unmöglich! Im Klartext: Die Passagiere konnten nicht via Boot nach Helgoland gebracht werden. Das berichtet das Fachportal „Kreuzfahrt Aktuelles“.

++ Kreuzfahrt: Massenhaft Reisen abgesagt – der Grund ist ernst ++

Diese Fahrten mit bordeigenen Tenderbooten sind notwendig, weil Helgoland selbst kein Pier für größere Kreuzfahrtschiffe besitzt. Die Brückencrew entschied dann, als Alternative an die Elbmündung nach Cuxhaven zu steuern und eben dort anzulegen. Auf der Fahrt dorthin wurde Helgoland umrundet.

Schiff kurz vor Reise-Abschluss

Kleiner Trost also für die Reisenden: Sie konnten wenigstens einen Blick auf die kleine Insel werfen. Ob das aber tröstet? Um kurz nach 12 machte das Schiff dann in Cuxhaven fest, wo sie bis Samstagmorgen lag. Die Gäste hatten die Möglichkeit, die Stadt und die Region zu erkunden.

Mehr News:

Das ging aber nur individuell, geführte Landausflüge konnten so kurzfristig nicht organisiert werden. Jetzt ist Hamburg das nächste Reiseziel. Das Schiff wird so ein Teil des Hamburger Hafengeburtstags. Danach geht es zurück zum Ausgangspunkt nach Bremerhaven.