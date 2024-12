Kreuzfahrt: Beliebtes Reiseziel zieht die Reißleine – Urlauber schauen in die Röhre

„Nimm dein kleines Schwesterlein, pack die Badehose ein und ab geht’s auf Kreuzfahrt-Schiff“, so oder so ähnlich könnte man das bekannte Kinderlied auch singen. Schließlich gehen viele Menschen regelmäßig auf Reisen.

Doch nun müssen die vielen Reisenden schlucken. Denn ein beliebtes Reiseziel zieht jetzt einen drastischen Schlussstrich. Und das hat Folgen, die viele hart treffen werden.

Kreuzfahrt: Urlaubsziel trifft Konsequenzen

Ob in den kalten Wintermonaten oder auch im wechselhaften Sommer – viele Menschen zieht es in warme Gebiete. Warum auch nicht? Schließlich locken dort zahlreiche Sandstrände und viele Sonnenstunden. Das Ganze wird noch getoppt durch eine Kreuzfahrt – schließlich fällt nicht nur ein Hotel weg, sondern es werden auch viele Orte auf der Route angefahren.

Doch wer demnächst nach Griechenland segelt, sollte aufpassen, denn die Region zieht die Preise kräftig an.

Denn das griechische Parlament hat eine Steuer für Kreuzfahrtpassagiere beschlossen. Demnach wird für den Besuch der Inseln Santorin und Mykonos ab 2025 eine Gebühr von 20 Euro pro Person fällig. Für andere Ziele – darunter Kreta, Korfu und Rhodos – werden laut „cruise4news“ dagegen 5 Euro fällig.

Kurtaxe: Kreuzfahrt-Ziel erhöht Preise

Zeitgleich wird ab 2025 auch die Kurtaxe für Kurzzeitvermietungen an Land deutlich erhöht. Diese steigt in der Hauptsaison von April bis Oktober von 1,50 Euro auf 8 Euro pro Tag und in den Wintermonaten von 0,5 Euro auf 2 Euro. Die tägliche Kurtaxe für Hotelübernachtungen wird je nach Sternekategorie auf maximal 15 Euro angehoben.

Hintergrund sind Maßnahmen der Regierung, die den Folgen des Massentourismus und des Klimawandels entgegenwirken will. Allerdings soll ein Teil auch den lokalen Gemeinden zur Verbesserung der Infrastruktur bereitgestellt werden.

Angesichts der massenhaften Anreise von Kreuzfahrt-Schiff ist diese Konsequenz verständlich, schließlich ist der Massentourismus eine Tatsache mit massiven Auswirkungen auf Natur und Tierwelt.