Kreuzfahrt: Frau will Urlaub genießen – an Bord steht sie unter Schock

Wie viele andere Passagiere wollte diese junge Frau einfach nur ihren Urlaub auf hoher See genießen. Die Fotografin aus Denver (Colorado, USA) ging mit ihrer Familie in Amsterdam an Bord, um eine zweiwöchige Kreuzfahrt mit der Reederei Celebrity Cruise-Line zu unternehmen.

Doch kaum war sie an Bord, folgte der Schock: Ihr Gepäck war verschwunden. Während ihre Familie ihre Koffer erhielt, ging sie leer aus. Empört beschuldigte die Kreuzfahrtpassagierin die Reederei, ihre Tasche „ins Meer geworfen“ zu haben. Mehr als 77.000 Menschen verfolgten im Netz ihre Geschichte.

Kreuzfahrt: Frau verliert ihr Gepäck im Meer

Die junge Fotografin berichtete in einem zehnminütigen Video, wie sie mit ihrer Familie an Bord des Schiffes ging und bemerkte, dass das Gepäck aller Passagiere außer ihrem eigenen bereits ausgehändigt worden war. Während sie auf ihren Koffer wartete, wurde ihr von der Kreuzfahrtgesellschaft bestätigt, dass ihr Gepäck nicht auffindbar sei. Die Passagierin hatte ihren Koffer am Hafen einer Mitarbeiterin übergeben, da sie mit ihrer Großmutter reiste, die im Rollstuhl saß und sie diese auf das Schiff schieben wollte.

Kurze Zeit später erhielt sie einen Anruf aus dem Hafen von Amsterdam, den sie gerade verlassen hatten. „Ich saß hier und fragte mich, wo meine Tasche ist, als ich einen Anruf bekam“, erzählte sie in die Kamera in ihrem Video auf Tiktok. „Sie sagten: ‚Hallo, wir haben gerade deine Tasche aus dem Amsterdamer Hafen gefischt, aus dem Kanal.“ Die Passagierin konnte es nicht glauben.

„Ich hätte nicht gewusst, wo das Gepäck ist“

Niemand vom Schiff selbst hätte sie über das Unglück informiert. „Wenn die Tasche nicht jemand im Meer treibend gefunden hätte, hätte ich nicht einmal gewusst, wo sie ist.“ In ihrem Gepäck befanden sich viele persönliche Gegenstände, natürlich Kleidung für zwei Wochen, Fotoausrüstung und ihre Medikamente.

Obwohl sie mit mehreren Besatzungsmitgliedern gesprochen habe, seien viele nicht hilfsbereit gewesen und glaubten ihr zuerst nicht einmal, dass sie ihren Koffer nie erhalten hatte. Kurze Zeit später hätte sie von der Crew lediglich ein T-Shirt, ein Deodorant, Zahnpasta und eine Zahnbürste erhalten. In dem Video war die junge Frau sichtlich mitgenommen und weinte.

Einige Tage später meldete sich die junge Frau erneut auf Tiktok. Ein Mitarbeiter der Kreuzfahrtgesellschaft hatte mit der Passagierin gesprochen und bot ihr einige Dinge als Wiedergutmachung an, darunter 1.000 Dollar (919 Euro), eine kostenlose Massage und Gesichtsbehandlung, zwei kostenlose Mahlzeiten im Spezialitätenspeisesaal und einen kostenlosen Landausflug.

Nach der Kreuzfahrt konnte sie sich ihr Gepäck wieder im Hafen von Amsterdam abholen – nachdem sie zwei Wochen von neu gekauften Klamotten und Dingen leben musste.