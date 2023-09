Kreuzfahrt: Passagiere erleben blanken Horror – Chaos-Szenario am Flughafen

Noch lange Zeit zehren viele Passagiere einer Kreuzfahrt noch von den schönen Erinnerungen, die sie an Bord gesammelt haben. Zahlreiche verschiedene Stopps in verschiedenen Ländern und Städten, ein abwechslungsreiches Programm an Deck und die Aussicht darauf, die Seele maximal baumeln zu lassen, sind für viele Argumente genug, so eine Reise überhaupt anzutreten.

Doch jetzt wirft ein Erlebnis einen Schatten auf die vermeintliche Urlaubs-Idylle zahlreicher Reisender. Ihre Kreuzfahrt mit einer Flotte von „Mein Schiff“ werden sie wohl kaum in guter Erinnerung behalten. Der Grund: An ihrem Heimatflughafen angekommen, sollte sie eine bitterböse Überraschung erwarten, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt berichtet.

Kreuzfahrt nimmt katastrophales Ende

Wer aus dem Urlaub zurückkehrt, der hofft in der Regel wohl nur eines: Das bei der Rückreise alles glattgeht. Ist der Flieger oder Zug schon pünktlich gestartet und angekommen, haben Touristen eigentlich schon die schlimmste Hürde genommen, könnte man meinen.

Anders sah das jetzt aber für zahlreiche „Mein-Schiff“-Passagiere aus. Zwar waren sie vom Schiff pünktlich zum Flughafen geeilt und auch der Flieger sollte planmäßig abheben und landen. Aber am Kofferband brach dann plötzlich Chaos aus, ist jetzt bei „MOIN.DE“ zu lesen.

Denn zahlreiche Kreuzfahrt-Passagiere warteten vor Ort vergeblich auf ihr Gepäck. Das Kofferband blieb komplett leer und alle Fluggäste wurden ohne ihre Habseligkeiten im Regen stehen gelassen. Und das sollte schnell im Chaos enden.

Am Flughafen bricht Chaos aus

Wer schon mal vergeblich auf seinen Koffer oder seinen Rucksack am Flughafen wartete, der weiß: Dann hat man in der Regel ganz schön viel Stress. Statt den Urlaub seelenruhig ausklingen zu lassen, kann man dann erst mal schön zum Schalter tigern und einen Suchantrag stellen, damit das verlorene Gepäckstück auch möglichst schnell wieder auftaucht. So nervig das schon für eine Einzelperson sein mag, kann man sich jetzt ausmalen, wie das bei einer kompletten Fliegerbesatzung aussieht.

Doch ein vermeintlich genialer Schachzug eines Touristen sollte für die Kreuzfahrt-Urlauber schnell Licht ins Dunkel bringen. Ob die Passagiere noch an ihr Gepäck kamen und welchen Tipp ein Urlauber parat hat, um dem Koffer-Dilemma zu entgehen, das erfährst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ >>>.