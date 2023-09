Kreuzfahrt: Witz bei Rettungsübung – Aida-Liebhaber gehen an die Decke

Eine Kreuzfahrt ist meist lustig – doch es gibt auch Momente während der Reise, in denen Ernsthaftigkeit angebracht ist. So müssen Aida-Gäste vor Beginn ihres heiß ersehnten Kreuzfahrt-Urlaubs ein wichtiges Pflichtprogramm über sich ergehen lassen, das ihnen im schlimmsten Fall das Leben retten kann.

Doch diese Tragweite scheint einigen nicht bewusst zu sein – drei Aida-Urlauber erlaubten sich einen skurrilen Scherz über die sogenannte „Seenotrettungsübung“, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Kreuzfahrt: Urlauber verstoßen gegen Pflichtübung

Wer auf Kreuzfahrt geht, kommt um die Seenotrettungsübung eigentlich nicht herum. Internationale Richtlinien schreiben offiziell vor, dass jeder Passagier diese innerhalb von 24 Stunden nach Betreten des Decks absolvieren muss. Nur so kann gewährleistet werden, dass jeder Gast im Notfall weiß, wie er sich verhalten soll.

Laut unseres Partnerportals „Moin.de“ passiert das auf Aida-Dampfern sogar noch vor Auslaufen des Schiffes. Direkt nach dem Boarding müssen sich die Urlauber der Pflichtübung stellen. Doch während die meisten den Crew-Mitgliedern bei ihrem Vortrag gut zuhören und auch das Anziehen der Rettungsweste üben, erlauben sich drei Aida-Gäste einen Scherz.

Ein Foto, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt drei Personen, die mitsamt ihrer Rettungsweste in den Betten einer Kabine liegen. „Das passiert übrigens, wenn man die Seenotrettungsübung beim Boarding-Tag versäumt. Man muss in der Schwimmweste schlafen“, hat ein Mann dazu geschrieben.

Kreuzfahrt: „Das ist kein Thema zum Scherzen“

Im Netz sorgt der Witz bei Aida-Fans für gemischte Gefühle. Viele finden ihn unpassend, eine Frau kommentiert: „Kann eigentlich nicht sein, dass die Seenotrettungsübung versäumt wurde. Kein Auslaufen, bis der letzte Passagier diese absolviert hat“. Andere schreiben, dass die Leute vom Schiff „fliegen“ und dieses nicht losfahre. „Das ist kein Thema zum Scherzen“, findet ein Mann. Eine Frau hält dagegen: „Manche müssen echt zum Lachen in den Keller.“

Wie Aida sicherstellt, dass jeder Passagier auf der Kreuzfahrt die Seenotrettungsübung durchläuft und welche Maßnahmen bei Nichterscheinen tatsächlich ergriffen werden, kannst du bei „Moin.de“ lesen.