Kreuzfahrt: Highlight zurück! ESC-Fans horchen auf

„Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen“, dieser Ohrwurm von Nicole sorgt bei vielen für nostalgische Momente. Damit ist nicht nur gemeint, dass sich viele überlegen, was sie noch auf ihrer Bucketlist abhaken können, sondern eben auch der Höhepunkt des Eurovision Song Contest. Für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist? 1982 gewann die Sängerin den Musikwettbewerb für Deutschland!

Wuhuuuuu! Jetzt können alle Musikfans die Ohren spitzen, denn sie können nicht nur eine besondere Kreuzfahrt erleben, sondern auch ein musikalisches Highlight. Ab 2025 geht so für viele ein (doppelter) Traum in Erfüllung.

Kreuzfahrt: Rederei lädt zur musikalischen Reise ein

Die Gäste können sich auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Themenabenden, Karaoke-Nächten und Überraschungsauftritten freuen. Klingt wie das Programm vieler Reedereien, ist es auch – aber dahinter verbirgt sich ein XXL-Highlight.

So lädt die Reederei Royal Caribbean ein, nicht nur die angelaufenen Destinationen zu genießen oder Cocktails zu schlürfen, sondern auch an zwei Eurovision Song Contest-Themenreisen in Europa teilzunehmen. Eine besondere (Kreuzfahrt-)Party für alle Fans des Wettbewerbs.

„Ein absoluter Hit“: Das erwartet die Urlauber

„Das Debüt der Eurovision Song Contest-Urlaube zu Beginn dieses Jahres war ein absoluter Hit. Mit dem weltweit einzigen Erlebnis hatten die Fans die einmalige Gelegenheit, ihre Eurovision-Viewing-Party gemeinsam mit anderen Fans in ganz Europa und mit mehr Abenteuern als je zuvor zu erleben“, freut sich Gerard Nolan, Vizepräsident für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Royal Caribbean International. Weiter betont er: „Die Eurovision Song Contest-Abenteuer von Royal Caribbean werden dank besonderer Erlebnisse im nächsten Sommer noch unvergesslicher sein, von Themenpartys, bei denen man die ganze Nacht durchtanzen kann, bis hin zu zusätzlichen Eurovision-Twists beim Karaoke.“

Das klingt nach einem musikalischen Hochgenuss – Kreuzfahrt-Spaß inklusive!