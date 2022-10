Kreuzfahrt: Ehepaar darf nicht mit an Bord – die Reederei muss ihnen keinen Cent zurückerstatten

Statt an einer lang geplanten und ersehnten Kreuzfahrt teilnehmen zu dürfen, musste ein Ehepaar aus Deutschland zu Hause bleiben und dürfte nicht mit.

Und nun hat es auch den Rechtsstreit gegen die Reederei verloren, die es von der Kreuzfahrt ausgeschlossen hatte. Hier erfährst du, was dahinter steckt.

Kreuzfahrt: Ehepaar von Reise ausgeschlossen – DARUM sieht es jetzt keinen Cent

Die geplante Reise liegt nunmehr ein Jahr zurück. Damals wollte ein Paar aus Bayern seinen Urlaub auf hoher See verbringen. Doch daraus wurde nichts. Die Reederei ließ die beiden nichts mit aufs Schiff. Der Grund: Beide waren nur einmal geimpft.

Tatsächlich hatte zu der Zeit in Deutschland das RKI bereits geltend gemacht, dass eine einfache Impfung in Kombination mit einer überstandenen Corona-Infektion wie eine zweifache Impfung zu handhaben sei. Jedoch handelte es sich bei der Reederei um ein international verkehrendes Unternehmen mit dem Sitz in den USA. Und dort galten damals andere Regeln.

Die Verweigerung der Mitreise sei damit rechtlich in Ordnung gewesen. Ohne einen vollständigen Impfschutz, der damals noch mit zwei Dosen erfolgte, durfte die Reederei dem Paar den Zutritt zum Schiff verweigern. Darum kann das enttäuschte Ehepaar auch im Nachhinein kein Geld zurückfordern. Auf den rund 1.900 Euro, die es für die Reise ausgegeben hatte, bleibt es nun sitzen. (mit afp)