Kreuzfahrt: Frau reserviert Reise – auf einmal ist sie viel Geld los

Gerade für eine Kreuzfahrt muss man unter Umständen viel Geld in die Hand nehmen. Deshalb brauchen einige Menschen ein wenig Bedenkzeit, bis sie sich tatsächlich für den Urlaub auf hoher See entscheiden.

Für eine Frau ging das aber mächtig daneben. Nachdem sie sich bezüglich einer Kreuzfahrt hatte beraten lassen, hatte sie den Trip auch kurz danach schon gebucht – allerdings ohne, dass es ihr bewusst war.

Kreuzfahrt: Frau bucht Reise, ohne es zu merken

Auf Facebook schildert die Frau, welcher Fauxpas ihr bei dem Kreuzfahrtunternehmen Costa unterlaufen ist. In einer Gruppe zu dem Thema erklärt sie, dass sie eine Reise angefragt hatte und diese anschließend für sie reserviert wurde. Was ihr aber nicht bewusst war: Nach einiger Zeit wurde die Reservierung automatisch in eine feste Buchung umgewandelt.

Für die Frau ein unverständliches Vorgehen, vor allem, da sie keine Zustimmung zur Buchung gegeben hatte. Aus diesem Grund möchte sie die ganze Kreuzfahrt-Reise nun stornieren – das geht allerdings nicht, ohne 20 Prozent des gesamten Reisepreises zu zahlen. Auf Facebook fragt die Kreuzfahrt-Interessierte nun um Rat. Doch die Antworten der anderen Kreuzfahrt-Reisenden dürften ihr nicht gefallen.

Kreuzfahrt: Diese Bedingung kann zur Kostenfalle werden

In den Kommentaren bestätigen nämlich viele Facebook-Nutzer, dass das Vorgehen von Costa Kreuzfahrten schon immer so üblich ist und die Frau ein bestimmtes Datum hätte beachten müssen, um ihre Reservierung eigeninitiativ abzusagen – ansonsten wird diese automatisch zu einer festen Buchung. Genauso stehe es auch in der Reservierungsmail, die man erhält.

Sogar die Costa-Beraterin, mit der die Frau in Kontakt stand, meldete sich unter dem Beitrag zu Wort. Sie bestätigt, dass ihre Kundin über das Ganze informiert wurde und es sich zudem um schon um einen etwas älteren Fall handelt. Für alle Kreuzfahrt-Interessierten stellt die Expertin auch noch einmal klar: „Bei alten Reservierungen ist eine kostenfreie Stornierung leider nicht möglich, eine Umbuchung auf eine andere Reise bis 60 Tage vor Reiseantritt aber ja.“