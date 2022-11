Kreuzfahrt: Beliebter Touri-Ort hat genug – und erlässt jetzt krasse Regeln für Passagiere

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der macht das oft mit der Absicht, möglichst viele Städte und Länder besichtigen zu können. Doch ein Ort hat offenbar genug von den Kreuzfahrt-Touris!

Bar Harbor reicht es jetzt: Der kleine Ort im US-Bundesstaat Maine beschränkt die Zahl der Kreuzfahrt-Passagiere, die pro Tag an Land gehen dürfen, auf 1.000.

Kreuzfahrt: Touri-Andrang wird für Örtchen zu viel

Besonders wegen seiner Nähe zum beliebten Acadia National Park steht Bar Harbor ganz oben auf der Liste bei Reisenden. Der Nationalpark liegt auf Platz sechs der meistbesuchten Nationalparks in den USA, wie der Kreuzfahrtratgeber „cruisetricks.de“ schreibt.

Der heftige Andrang wird für das kleine Örtchen zu viel. Eigentlich hatte der Gemeinderat von Bar Harbor vor wenigen Monaten bereits eine Beschränkung der Kreuzfahrtschiffe und der Passagiere beschlossen. Demnach dürfen pro Tag höchstens 3.800 Passagiere das beschauliche Örtchen besuchen. In der Touristen-Hochsaison waren es höchstens 3.500 Urlauber. Insgesamt sollte im Monat die Grenze von 30.000 – 65.000 Passagieren, je nach Saison, nicht übertroffen werden.

Kreuzfahrt: Petition ins Leben gerufen

Doch das reicht den Einheimischen anscheinend nicht. Viele wollen, dass gar keine Kreuzfahrt-Touris mehr kommen dürfen. Geschäfte und Unternehmen, die vom dem Tourismus leben, halten davon logischerweise nicht viel. Aber Bar Harbor ist auf die Kreuzfahrt-Passagiere auch nicht angewiesen, hat auch so viel Tourismus in der Stadt.

Es wurde eine Petition ins Leben gerufen. Und die ergab: In Bar Habor sollen nicht mehr als 1.000 Passagiere pro Tag an Land gehen. Bleibt diese Beschränkung bestehen, dann werden viele Reedereien Bar Harbor wohl nicht mehr ansteuern. Allerdings fürchten die Verantwortlichen in Bar Harbor Klagen der Reedereien.

Weitere Nachrichten:

Kreuzfahrt: Bar Harbor hat 5.000 Einwohner

58 Prozent der Wähler entschieden sich für die harte Beschränkung der Anzahl der Kreuzfahrt-Passagiere, wie „cruisetricks.de“ Bar Harbor hat rund 5.000 Einwohner.