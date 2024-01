Kreuzfahrt: Bahnstreik-Hammer trifft Aida-Gäste – das musst du wissen

Nach dem stressigen Jahresstart sehnen sich viele derzeit nach einem Urlaub. Gut nur, wer schon im Vorjahr die Gelegenheit genutzt hat und sich so etwa eine Kreuzfahrt für den ersten Monat des neuen Jahres gebucht hat.

Doch was viele im Vorjahr noch nicht absehen konnten, war die Lage in Sachen Bahnstreik. Denn schon kurz nach Ende des „Weihnachtsfriedens“ am 8. Januar war auf Deutschlands Schienen schon wieder Schluss mit lustig. Und das Lachen könnte laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt auch einigen Kreuzfahrt-Urlaubern vergehen. Gerade Aida-Gäste brauchen jetzt Nerven aus Stahl.

Kreuzfahrt: SIE trifft es jetzt besonders hart

Wer in den nächsten Tagen mit einer Aida-Flotte in See stechen wollte, muss jetzt wahrscheinlich – zumindest was die Anreise angeht – umplanen. Denn der von der GDL kurzfristig angekündigte sechstägige Warnstreik legt den Nah- und Fernverkehr in ganz Deutschland lahm. Schon ab Mittwoch (24. Januar) soll es ab 2 Uhr soweit sein. Bis einschließlich Montag (29. Januar), 18 Uhr, werden die Chaos-Zustände auf Deutschlands Schienen anhalten (unsere Redaktion berichtete).

Gerade am kommenden Wochenende dürfte das auch für Aida-Gäste verheerende Auswirkungen haben, findet hier immer der Gäste-Wechsel auf den Schiffen statt. Wer plante, mit der Bahn an- oder abzureisen, sollte sich ganz schnell nach einer Alternative umsehen, weiß „MOIN.DE„.

Das könnten Pendler tun

Die gute Nachricht: Wer seine Reise aufgrund des Bahnstreiks nicht antreten kann, weil der Zug ausfällt, kann in jedem Fall sein Geld zurückverlangen. Weitere Infos dazu liest du hier >>>. Die schlechte: Für deine Reise mit der Aida gilt das nicht.

