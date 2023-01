Kreuzfahrt: DIESE Fehler sollten Passagiere tunlichst vermeiden, sonst kann es teuer werden

Eine Kreuzfahrt klingt nach einem großen Abenteuer. Mit dem Schiff über das Meer fahren und fast jeden Tag an einem anderen Hafen an Land gehen. Ein wahrgewordener Traum, der jedoch auch seinen Preis hat.

Allerding haben es Urlauber zum Teil auch selbst in der Hand, wie teuer die Kreuzfahrt tatsächlich wird. Von der Abfahrt bis über die Landgänge gibt es einige finanzielle Stolpersteine. Eine Kreuzfahrt-Mitarbeiterin hat nun wichtige Tipps verraten.

Kreuzfahrt: DIESE Tipps sollten Urlauber beachten

Die langjährige Kreuzfahrt-Mitarbeiterin Sharon Waugh teilt in einem Beitrag auf dem englischsprachigen Online-Portal „Insider“ ihre hilfreichen Erfahrungen. Demzufolge würden Passagiere immer wieder die gleichen Fehler begehen, die sie im schlimmsten Fall teuer bezahlen. Viele Reedereien bieten All-Inclusive-Angebote an, doch für manchen Service muss man auch zusätzlich zahlen.

Unangenehm wird es, wenn die Kreditkarte auf einmal gesperrt ist und Passagiere ohne Bezahlmöglichkeit dastehen. Das kann nämlich durchaus passieren, wie Sharon Waugh warnt, wenn die Bank von dem Auslandsaufenthalt nichts weiß. Bei Aktivitäten weit weg der Heimat könnte das Kreditinstitut Betrüger vermuten und die Karte aus Sicherheitsgründen sperren. „Wenn die mit Ihrem Bordkonto verknüpfte Kreditkarte gesperrt ist, erhalten Sie wahrscheinlich einen Anruf vom Gästeservice. Sie können diesen Fehler vermeiden, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Bank im Voraus weiß, wohin Sie gehen.“ Innerhalb Europas ist die Gefahr gering, doch in weit entfernten Ländern ist dies durchaus vorstellbar.

Achtung, DANN wird es richtig teuer

Doch das ist nicht die einzige finanzielle Stolperfalle. Besonders beliebt seien zum Beispiel die Ausflüge an Land. Doch die Reisenden würden ihre Tickets oftmals nicht richtig lesen. Darauf stehen zum Beispiel die Uhrzeit und der Ort des Treffpunkts. „Die Leute gehen oft davon aus, dass der Treffpunkt, den sie am ersten Hafentag besucht haben, derselbe Ort ist, an dem sie sich an den folgenden Hafentagen treffen werden, aber das ist nicht immer der Fall“, wird sie deutlich.

Wer seine Tour nicht verpassen will, muss also die Anweisungen sorgfältig beachten. Auch um das Geld wäre es schade. Noch schlimmer würde es aber, wenn Urlauber auf eigene Fast das Land erkunden wollten und dabei die Zeit vergessen würden. Schon öfter wurden Passagiere deshalb am Hafen zurückgelassen. „Die Buchung von Flügen und Hotels, um im nächsten Hafen wieder an Bord zu gehen, kann teuer und stressig sein“, warnt Waugh gegenüber dem „Insider“. Von der Reederei organisierte Ausflüge sind davon ausgenommen. In den Fällen wartet das Kreuzfahrt-Schiff auf die Urlauber, wenn sie sich verspäten.