Kreuzfahrt: Reisende betreten besonderen Bereich an Deck und trauen ihren Augen nicht

Wer eine Kreuzfahrt unternimmt, möchte in kurzer Zeit viele verschiedene Orte sehen. Neben dem entspannten Aufenthalt an Bord verbringen Kreuzfahrt-Reisende einen Großteil ihres Trips auch an Land, wenn an verschiedenen Häfen angelegt wird.

Gäste einer aktuellen Transatlantik-Kreuzfahrt mussten das Schiff nun aber nicht verlassen, um einen besonderen Anblick zu bekommen. Als sie ein bestimmtes Deck betreten, müssen viele zwei Mal hinschauen.

Kreuzfahrt: Überraschende Entdeckung auf diesem Deck

Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, staunten die Gäste der „Allure of the Seas“ nicht schlecht, als sie den sogenannten Central Park an Bord des Schiffes betraten. Der Park auf Deck 8 hat nämlich seit kurzem zwei blinde Passagiere zu bieten.

So haben es sich zwei Eulen zwischen den Pflanzen im Park bequem gemacht, dürften sich etwa seit dem 10. Februar auf dem Schiff befinden. An diesem Tag hatte die „Allure of the Seas“ in Miami abgelegt. Seitdem ist der Kreuzfahrt-Dampfer auf dem Atlantik unterwegs nach Europa und hat keinen Hafen mehr angelaufen.

Solange sich das Schiff auf dem Wasser befindet und kein Land in Sicht ist, werden die Eulen auch nicht wieder wegfliegen. Aktuell drehen sie zufrieden ihre Runden im Central Park, wenn sie nicht gerade zwischen Pflanzen sitzen.

Kreuzfahrt: Tiere müssen Schiff wieder verlassen

Lange wird der Trip für die Tiere allerdings nicht mehr gehen, beim ersten Hafen in Europa sollten sie das Schiff wieder verlassen. Zum einen ist der Trubel auf einem solchen Kreuzfahrt-Riesen nicht artgerecht für die Eulen – zum anderen möchte die Reederei auch vermeiden, dass sie sich dort dauerhaft einnisten.

Wenn die „Allure of the Seas“ am Mittwoch (20. Februar) in Cartagena in Spanien erstmals in Europa anlegt, sollten die Tiere das Schiff verlassen. Wenige Tage später stellt der Kreuzfahrt-Dampfer seinen Betrieb dann vorerst ein. Mit der Ankunft in Barcelona am Samstag (22. Februar) wird das Schiff in einer Werft modernisiert und sticht erst Anfang April 2025 wieder ins Meer.