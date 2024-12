Kreuzfahrt: Aida-Urlauber können es kaum glauben – Klassiker feiert Comeback

Frohe Weihnachten! Kurz vor dem Fest macht Aida den Kunden ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Im Kreuzfahrt-Programm ab 2025 hat sich eine unverhoffte Perle versteckt. Aida-Fans können es kaum glauben.

Nach Jahren können sie endlich wieder eine beliebte Route buchen! Wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet, gibt es sogar eine doppelte Überraschung. Denn nicht nur die Route, auch ein ganzer Kontinent ist endlich wieder Bestandteil des Kreuzfahrt-Programms.

Kreuzfahrt: Aida-Gäste schnappen nach Luft

Im kommenden Winter 2025/2026 wird die „Aida Diva“ wieder auf Weltreise gehen. Und es wird die längste Fahrt, die es in der Geschichte der Reederei bisher gab. Vom 10. November bis 18. März können die Urlauber an Deck des Schiffes entspannen, verschiedene Angebote und Services genießen oder auf spannende Entdeckungstouren an Land gehen.

Die „Aida Diva“ wird während der viermonatigen Fahrt so einige Ziele anfahren, so zum Beispiel New York City. Seit 2019 gab es keine US-Häfen mehr im Angebot der Reederei. Erstmals wird die Reise auch entlang des Panamakanals verlaufen. Danach geht es weiter von der Westküste in Richtung Norden, mit Stopps in Long Beach (bei Los Angeles) und San Francisco. Weiterhin wird der US-Bundesstaat Hawaii auf der Liste stehen und auch einige Ziele in Mittelamerika.

Kreuzfahrten ab 2026 mit neuen Highlights

Nach Amerika stehen auch noch weitere Häfen in Asien und Afrika auf dem Programm, die Aida-Urlauber bereits bei anderen Kreuzfahrten besucht haben dürften. Sollte ihnen eine Weltreise allerdings zu viel und sie eigentlich nur an den amerikanischen Halten interessiert sein, dann hat die Reederei noch weitere Angebote für sie in petto.

Egal ob Nordamerika oder auch Kanada oder auch ein Mix zusammen mit der Karibik oder Indien – Aida hat ab Herbst 2026 verschiedene Fahrten für ihre Kunden geplant.