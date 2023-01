Kreuzfahrt: Reisende irritiert – Blick auf Angebot verschlägt ihnen die Sprache – „Bin platt“

Eine Kreuzfahrt ist nie günstig. Wer aber nicht zu viel Geld ausgeben will, für den könnte die Wahl auf den preiswertesten Tarif fallen.

Bei Aida zum Beispiel gibt es den „Vario“-Tarif. Hiermit kannst du zum Beispiel ab 309 Euro für sieben Tage die „Perlen am Mittelmeer ab Mallorca“ entdecken. Die auf der Webseite aufgeführten Preise gelten dabei aber nur für die ausgewählte Reise und nur für einen begrenzten Zeitraum. Du wählst die Route, das Schiff und die Kabinenkategorie und Aida sucht dann eine Kabine für dich aus.

Dass das aber nicht immer günstig ist, hat eine Kreuzfahrt-Reisende nun selbst zu spüren bekommen. Bei dem aufgefahrenen Preisangebot fällt sie fast vom Hocker.

Kreuzfahrt-Reisende verblüfft – „Zeiten haben sich definitiv geändert“

In einer Facebook-Gruppe teilt die Frau ihre Erfahrung mit anderen Kreuzfahrtenthusiasten. Ihre langersehnte Lieblingsreise nach Norwegen vorbei an den Fjorden mit Start in Kiel steht an. Doch fällt sie bei dem Blick auf die Preise im Vario-Tarif aus allen Wolken. „Ich bin platt“, schreibt sie. „Seid wann wird denn Vario gerade mal 300 Euro günstiger als Premium angeboten?“ will sie wissen.

Viele merken in den Kommentaren gleich an, dass aktuell sowieso alles teurer sei und auch die Reedereien daher die Preise anziehen würden. Andere sagen, dass Premium im Gegensatz zu Vario auch noch den Frühbucherrabatt beinhaltet. Teils sei es sogar vorgekommen, dass Premium günstiger war als Vario.

„Die Zeiten haben sich definitiv geändert“, meint auch eine andere Reisende. Sie hatte zu lange gewartet aus der Hoffnung heraus, dass die Preise noch sinken würden – doch im Gegenteil. Irgendwann sie die Schmerzgrenze halt erreicht. Den Vario-Tarif musst du quasi wie den Börsenmarkt beobachten und dann zuschlagen, wenn du ein gutes Angebot entdeckst.

Diese Tarife gibt es

Mehr Sicherheit hast du natürlich bei den Premium- und All-inclusive-Tarifen. Erst einmal Sicherheit, dass du auch eine schöne Kabine bekommst, weil du sie dir selbst aussuchen kannst. Und dann gibt es natürlich noch allerhand zusätzliche Leistungen, die inbegriffen sind. Hier ein umfassender Überblick:

Leistung Premium All Inclusive Premium Vario All Inclusive Vario Vollpension x x x x Wunschkabine wählbar x x – – Getränkepaket „Comfort Deluxe“ x – x – Frühbucherrabatt x x – – Social Media Flat x – x – Internetpaket (250 MB pro Kabine) x x – – Jeden Tag zwei Flaschen Wasser pro Kabine x x – – Optionsbuchung x x – – Frühreservierung von Ausflügen x x max. 90 Tage vor Reisebeginn “ Deutschlandweit Rail&Fly Ticket x x – – kostenfreie Umbuchung x x 150 Euro pro Person “ Verlängerungsaufenthalt x x – – Die verschiedenen Tarife beinhalten bei Aida unterschiedliche Services inklusive oder gegen Aufpreis.

Also je nachdem, was du haben möchtest, rechnet sich für dich vielleicht auch ein anderer Tarif. Wer aber einfach nur möglichst günstig reisen möchte, der muss die Augen nach Schnäppchen aufhalten und hat dann im Zweifelsfall einfach Pech, wenn es kein billiges Angebot gibt.