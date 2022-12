Kreuzfahrt-Urlauber haben eindeutigen Wunsch – DIESE Gäste sollen wegbleiben

Eine Kreuzfahrt ist für viele Urlauber ein in Erfüllung gegangener Traum. Eine Reise über das Meer, jeden Tag etwas Neues entdecken und das ganz ohne den Stress, den du beim Auto- oder Bahnfahren hättest. Einfach an Deck entspannen und sich treiben lassen.

Doch gibt es auch vieles, was die Ruhe bei einer Kreuzfahrt stören kann. Dazu zählen vor allem die anderen Gäste an Bord. Bei einer Umfrage unter Reisenden kommt daher auch ganz schnell ein besonderer Wunsch auf. Und dieser ist ziemlich speziell, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt: Aida mal anders – Urlauber mit klarer Ansage

Zurzeit kursiert in den sozialen Netzwerken eine Umfrage unter Aida-Fans. Thema ist, wie das Schiff ihrer Träume aussehen würde. Das lassen sich die Reiseenthusiasten nicht zweimal sagen und legen gleich los. Darunter sind ganz genau formulierte Wünsche wie eine weitere Lokalität ähnlich der Ocean-Bar, die es bereits auf der „Aida Aura“ gibt. Andere hätten gerne einfach „mehr Ruhe“ im Urlaub auf hoher See, wie sie „MOIN“ zitiert.

Und da kommen viele mit einer polarisierenden Idee um die Ecke. Ein Schiff in der Aida-Flotte ohne Kinder – das wär’s doch! Das ist mal eine Ansage. Einige Urlauber wünschten sich, dass es einen Dampfer gäbe, auf dem Kinder keinen Zutritt haben. Erwachsene unter sich würde nach ihrer Auffassung mehr Entspannung bedeuten. Allerdings sehen das andere Kreuzfahrtliebhaber ganz anders.

Kritik an Kinder-Verbot bei Aida

Gerade Aida ist für seine Angebote bekannt, die sich an die jüngeren Gäste richten. Statt eines kinderfreien Schiffes wünschen sich einige Kunden sogar noch mehr kindgerechte Spiel- und Betreuungsmöglichkeiten an Bord. Zudem würden Kinder am allerwenigsten stören, argumentieren sie.

Unter den Wünschen der Kreuzfahrt-Fans findet sich allerdings noch einer, der noch mal um einiges kurioser ist als ein Ü18-Schiff.