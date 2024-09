Kreuzfahrt: Vorsicht bei Restaurants – um diese solltest du einen großen Bogen machen

Wer zum ersten Mal mit einer AIDA-Kreuzfahrt verreist, sucht oft Tipps, damit der Urlaub perfekt wird. Genau dabei kann Robin Halle helfen, denn er hat bereits 54 Fahrten mit AIDA angetreten. Es gibt nämlich gewisse Sachen, die Passagiere auf ihrer Kreuzfahrtreise besser beachten sollten.

+++ Kreuzfahrt: Paar verbringt neun Monate an Bord – es läuft anders als erwartet! +++

Insbesondere bei der Restaurantauswahl auf der Kreuzfahrt sollten sich Gäste besser vorbereiten. Die besonders empfehlenswerten Restaurants sind nämlich oft ausgebucht. Wenn man dort essen möchte, sollten Gäste ihr Abendessen auf dem Online-Reiseportal „MyAIDA“ vorab buchen.

Kreuzfahrt: Nicht alle Restaurants sind kostenlos

In der „Schwäbische Zeitung“ empfiehlt der Experte Robin Halle folgende Restaurants auf der Kreuzfahrt: Casa Nova, French Kiss, Yachtklub, Brauhaus. Es gibt auch einen besonderen Grund, warum diese Restaurants so beliebt sind. Dort ist das Essen für die Passagiere der AIDA-Reise nämlich kostenlos. Getränke erhalten die Gäste gegen einen Aufpreis und manchmal sind diese sogar in einer Flat beinhalten. Dies ist jedoch nicht bei allen Restaurants auf dem Schiff der Fall.

Daher empfiehlt Robin Halle folgende Restaurants zu vermeiden: Rossini, Steakhaus und Sushi. Dort sei das Essen zwar ausgezeichnet, aber Gäste der Kreuzfahrt müssen für das Essen extra bezahlen. Der Experte rät, dass es am Bord des Schiffes genug Restaurants gibt, die nicht nur leckeres Essen bieten, sondern auch kostenlos sind.

+++ Urlaub in Griechenland: Jetzt kommt es dicke! Urlauber werden DAFÜR zur Kasse gebeten +++

Ansonsten rät Robin Halle in der „Schwäbischen Zeitung“, dass man direkt beim Betreten der Kabine die obligatorische Seenotrettungsübung durchführen soll. Auf der Kreuzfahrt sind alle Passagiere verpflichtet, diese durchzuführen und wenn man diese aufschiebt, nimmt man sich nur wertvolle Zeit von dem Urlaub weg.

Passagiere sollten vorab Kurse buchen

Ein weiterer wichtiger Rat ist, dass Gäste immer ihre Bordkarte mit sich führen sollen. Alternativ können Gäste am Board des Schiffes auch für fünf Euro kleine Armbänder kaufen. Wenn man während seiner Kreuzfahrt nicht auf den Sport verzichten möchte, sollte man sich früh genug für einen Kurs anmelden, da diese sehr schnell ausgebucht sind.

Wer während seiner Kreuzfahrt auf eine Party gehen möchte, dem wird geraten, die Silent Party oder das Alpenglühen zu besuchen. Wem es jedoch zum Karaoke zieht, sollte etwas früher da sein, denn zu Beginn der Veranstaltung ist es oft ziemlich voll. Es wird empfohlen, mindestens 30 Minuten vorher da zu sein, um sich einen Platz zu sichern.