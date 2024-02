Kreuzfahrt: Preis-Wahnsinn geht weiter! Experte macht bittere Ansage

Wer einmal eine Kreuzfahrt mitgemacht hat, den packt oftmals das Reise-Fieber. Mit dem Schiff über das Meer und die ganze Welt erobern, davon träumen viele. Manchmal war die ausgewählte Reiseroute auch so schön, dass es einen glatt nochmal auf das gleiche Kreuzfahrt-Schiff verschlägt.

Manch einen könnte jedoch der Schlag treffen, wenn er auf den Preis schaut. Denn plötzlich kostet die Kreuzfahrt deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren oder sogar nur Monaten. Unser Partnerportal „Moin.de“ hat mit Professor Dr. Alexis Papathanassis vom Institut für Maritimen Tourismus gesprochen und die Frage gestellt, wohin der Preis-Wahnsinn noch gehen wird.

Kreuzfahrt: Preis-Schock für Passagiere

Eine Frau buchte im Sommer 2023 mit der „Aida Prima“ die Metropolentour. Von der Reise war sie so begeistert, dass sie in diesem Jahr die gleiche Route nochmal anpeilen wollte. Als sie jedoch den Preis für das Angebot sah, fiel sie fast vom Glauben ab. Ihrer Angabe zufolge musste sie satte 800 Euro mehr zahlen.

+++ Kindergeld Auszahlung März 2024: An diesen Tagen ist es so weit +++

Sie buchte für sich und ihr Kleinkind eine Balkon-Kabine für dieselbe Route, auf demselben Schiff und zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie im Vorjahr. Und plötzlich sei der Preis von 1.600 Euro auf 2.400 Euro gesprungen. „Habe ich letztes Jahr einfach Glück gehabt? Oder sind die Preise wirklich so stark gestiegen?“, fragte sie andere Aida-Reisenden auf Facebook nach Rat.

Kreuzfahrt-Experte macht wenig Hoffnung

„Die steigenden Preise für Kreuzfahrten sind alles in allem nicht überraschend und auch zu erwarten. Die Inflation, die zu begleichenden Schulden der Reedereien und die Einbeziehung der Schifffahrt in das europäische Emissionshandelssystem (EU ETS) deuten alle auf steigende Kosten hin“, so die Einschätzung des Kreuzfahrt-Experten Professor Dr. Alexis Papathanassis gegenüber „Moin.de“.

Auch andere Kreuzfahrt-Fans berichten von deutlich teureren Angeboten. Mehrere hundert Euro mussten die Passagiere für ihre Traumreise plötzlich mehr zahlen. Einige Aida-Gäste haben deshalb eine drastische Entscheidung getroffen. Was sie berichten, kannst du bei „Moin.de“ nachlesen.