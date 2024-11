Kreuzfahrt: Jammer-Gäste kennen kein Halten mehr – doch hier scheitern sie kläglich

Ja, Kreuzfahrten sind teuer und ja, nicht immer läuft alles so, wie man es sich als Urlauber vorgestellt hat. Das Schlimmste an der Reise auf See – da sind sich viele einig – sind allerdings die anderen Passagiere. Sie reservieren sich mit einem Handtuch am Morgen eine Liege, trinken den Tischwein leer oder benehmen sich derartig daneben, dass es peinlich ist. Auch über Preissteigerungen an Bord können sich viele Urlauber nur allzu breit aufregen.

Doch jetzt hält eine Aida-Urlauberin dagegen. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, hat sie handfeste Argumente dafür, warum eine Kreuzfahrt viel besser ist als andere Urlaubsformen.

Kreuzfahrt-Urlauberin schwärmt von Aida

Die alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter war im Frühjahr 2023 das erste Mal mit Kind auf Kreuzfahrt. Da war ihre Kleine gerade erst zehn Monate alt, erzählt die Frau. Da könnte man als Außenstehender jetzt vermuten, dass die Fahrt womöglich zur Tortur verkommen sei. Doch weit gefehlt!

Tatsächlich schwärmt die Aida-Urlauberin seither von der Reederei und von den Angeboten an Bord. Nach der Metropolenroute mit der „Aida Prima“ im Mai 2023 war sie nur fünf Wochen später wieder mit dem Schiff unterwegs, diesmal in Richtung Norwegen. Auch in diesem Jahr ging es im Sommer mit der Prima und im Spätsommer mit der Nova auf Tour.

Kreuzfahrt-Reisende: „Einfach Next-Level“

Die Mutter einer heute knapp zweieinhalb Jahre alten Tochter ist zum waschechten „Aida-Ultra“ geworden, wie „MOIN“ schreibt. Doch was zieht die Urlauberin so magisch an? „Was da für Kinder geboten wird, ist einfach Next-Level!“, erklärt sie. Das kinderfreundliche Personal, die Angebote für Kinder und der Service hätten sie überzeugt – auch ihre Tochter.

Die Clubbie-Parade hatte der Kleinen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. „Meine Tochter ist 2,5 Jahre alt und redet JEDEN Tag von Aida“, so die begeisterte Reisende. Dagegen hätte der letzte Italien-Urlaub total abgestunken. Auch im nächsten Jahr will sie wieder auf Kreuzfahrt gehen. „Auch wenn die Reisen wirklich teurer geworden sind, mir ist es das Erlebnis wert.“

