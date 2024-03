Kreuzfahrt: Aida schraubt die Preise nach oben – ausgerechnet beim beliebtesten Angebot

Schlechte Nachrichten für Kreuzfahrt-Fans! Die äußerst beliebte Reederei Aida hebt schon wieder ihre Preise an. Wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet, trifft es jetzt das Wichtigste an Bord. Man könnte sogar sagen, dass es überlebenswichtig ist.

Denn nicht nur auf einer Kreuzfahrt oder gar im Urlaub sind Reisende darauf angewiesen, sondern auch im ganz normalen Alltag. Kein Wunder also, dass die Preiserhöhung bei Aida nicht gut bei den Gästen der Reederei ankommt.

Kreuzfahrt: Aida zieht Preise an

Aida hat ein breit gefächertes Spektrum an Reisedestinationen anzubieten. Wer es kühler mag, kann gen Skandinavien reisen, wer lieber in der Sonne liegt, bevorzugt wahrscheinlich die Karibik. Es gibt jedoch auch genug lohnenswerte Ziele dazwischen. Und auch an Bord wird den Gästen eine große Auswahl an Entertainment- und Genuss-Momenten geboten.

Seien es die Shows, die zahlreichen Pools, Fitnessstudios, Restaurants oder Bars. Für Abwechslung auf See wie an Land – bei den buchbaren Landgängen – ist in jedem Fall gesorgt. Das hat allerdings seinen Preis – und ausgerechnet der wird gerne mal angehoben seitens des Unternehmens. Jetzt trifft es die Gäste vor allem im gastronomischen Bereich, wie „MOIN“ berichtet.

Kreuzfahrt: Getränke werden teurer

Wer keine Lust hat, jedes Getränk auf dem Schiff einzeln zu bezahlen, der bucht sich ein Getränkepaket. Das kann sich unter Umständen auch preislich lohnen, wenn man doch mal gerne den ein oder anderen Cocktail genießen möchte.

Doch dürften sich von nun an weniger Gäste so ein Getränkepaket gönnen. Denn ab dem 1. Mai hebt Aida die Preise an. Das Light-Paket kostet von dann an drei Euro mehr und damit 15,90 Euro. Das Comfort- und das Deluxe-Paket werden jeweils um zwei und fünf Euro angehoben – auf 26,90 Euro beziehungsweise 39,90 Euro.

Das dürfte den Urlaubern so gar nicht schmecken.