Neue Knallhart-Regel auf Kreuzfahrt – jetzt geht es Passagieren an den Kragen

Jetzt wird es ernst auf der Kreuzfahrt!

Ein absolutes Urlaubs-Klischee, zu dem viele Passagiere an Bord von Kreuzfahrtschiffen neigen, wird plötzlich unter Strafe gestellt. Reederei Aida hat endgültig genug und stellt eine neue Knallhart-Regel auf – und die gefällt nicht allen Reisenden…

Kreuzfahrt: Aida greift durch

Eine Kreuzfahrt bedeutet Wellness auf hoher See. Zur Standardausstattung eines Kreuzfahrtschiffes gehört dabei mittlerweile auch ein großer Pool – oder sogar mehrere. Verständlich. Wer schwimmen gehen will, springt schließlich nicht gerne auf offener See ins Wasser, während das Schiff ohne einen davonfährt.

Und was befindet sich neben dem Pool auf dem Sonnendeck? Natürlich Liegen! Und wer kennt das Klischee nicht: Passagiere, die früh morgens ihre Handtücher auf die bestpostierten Liegen werfen und sich den Platz für den ganzen Tag reservieren. Viele Passagiere machen das aus Gewohnheit, sehen daran nichts Verwerfliches. Der eigene Wohlfühlurlaub steht für sie nun mal an erster Stelle.

Doch Aida hat genug davon, dass einige Passagiere vorsorglich anderen Mitreisenden die Liegeplätze klauen, während sie selbst noch gar nicht am Pool liegen. Deshalb hat beispielsweise die „Aida Perla“ nun durchgegriffen, wie die „Kreiszeitung“ berichtet.

Knallharte Handtuch-Regeln

An Bord der „Perla“ gibt es nun eine Pool-Handtuchkarte. Was das ist? Ganz einfach: Passagiere bekommen zum Reisebeginn ein laminiertes Kärtchen, mit dem sie an bestimmten Stationen ein Handtuch pro Person abholen können. Auf der Karte befinden sich zudem mehrere Informationen, wie beispielsweise den Hinweis zur Rückgabe des Handtuchs nach Gebrauch.

Der Plan: Wenn jeder Passagier nur noch ein einziges Handtuch besitzt – und das auch noch nur geliehen ist – wird er sich zweimal überlegen, ob er es unbeaufsichtigt stundenlang zur Reservierung auf irgendwelchen Liegen ablegt. Und wer sein Handtuch oder die Karte verliert oder nicht zurückgibt, muss 20 Euro Strafe blechen. Hört sich doch recht sinnvoll an.

Aber das sehen viele Reisende natürlich anders…

Passagiere unzufrieden

Vor allem die Begrenzung auf ein Handtuch pro Person geht vielen Passagieren gegen den Strich. Sie wollen die Menge am liebsten auf mindestens zwei Handtücher erhöhen – eines, um sich selbst abzutrocknen, und eines, um die Liege abzudecken.

Bleibt abzuwarten, welche Erfolge Aida mit der Handtuchkarte einfährt – und ob sich das Konzept auch noch auf weitere Schiffe ausweiten wird.