Kreuzfahrt wird zur Albtraum-Reise – Gäste mit heftiger Anklage! „In der Kabine eingesperrt“

Es hätte eine wunderschöne Kreuzfahrt sein können, doch für ein Paar aus Hessen verwandelte sich die Traumreise in einen absoluten Albtraum.

An Bord der „Aida-Perla“ sollte die Kreuzfahrt nach Norwegen gehen. Highlight: die Fjorde des skandinavischen Landes. Deren Anblick konnte das Paar allerdings schon nach wenigen Tagen nicht mehr genießen, wie die Ehefrau gegenüber „MOIN“ berichtete.

Übelkeit auf Kreuzfahrt – es lag nicht am Meer

Das Ehepaar – er 44, sie 39 Jahre alt – hatte sich schon lange Zeit auf die Reise gefreut. Los ging es für die Frau aus Hessen mit der gewohnten Seekrankheit, die sich allerdings bald wieder legte. Doch plötzlich musste der Rettungswagen anrücken, die Hygieneregeln im Restaurant wurden erhöht – und dann erwischte es auch ihren Mann.

Am siebten Tag ihrer Reise, als das Schiff gerade am Eidfjord angelegt hatte, hatte der 44-Jährige noch normal zu Mittag gegessen. Doch am Abend im Lieblingsrestaurant war ihm so übel, dass er nichts mehr herunterbekam. Danach übergab er sich die ganze Nacht hindurch. „Sowas habe ich noch nie erlebt“, erzählte seine Frau gegenüber „MOIN“.

Lebensmittelvergiftung an Bord

Offenbar hatte ihr Mann urplötzlich eine Lebensmittelvergiftung erlitten. Doch statt wirklich zu helfen, reinigte die Crew lediglich das Bad. Das Wort Lebensmittelvergiftung wollte aber kein Mitarbeiter in den Mund nehmen. Im Wartezimmer des Bordarztes klagten allerdings zahlreiche Fahrgäste über Übelkeit. Der Arzt stellte eine bakterielle Infektion fest und ordnete sogleich eine Isolation für die Betroffenen an.

So brachte die Crew den 44-Jährigen schnurstracks zurück in die Kabine. Dort sei er für einen ganzen Tag „in der Kabine eingesperrt“ worden. Und das betroffene Restaurant? Das blieb weiter offen, wie seine Frau mit Erschrecken feststellen musste. „Ich hätte gedacht, dass wenigstens der Restaurantchef informiert wird. Aber es ist nichts passiert.“ Erst am nächsten Tag durfte ihr Mann wieder raus.

