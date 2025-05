Tierheim in NRW nimmt Katze auf – als Pfleger mit Ex-Besitzer reden, wird ihnen ganz anders

„Holt die Windeln raus, wärmt die Fläschchen an – die Babysaison ist feierlich eröffnet!“ Mit diesen Worten hat das Tierheim Bergheim Ende April ein kleines Kitten begrüßt, das gemeinsam mit vier Geschwistern das Licht der Welt erblickt hat.

Weniger enthusiastisch berichteten die Verantwortlichen dann einige Tage später, wie die Katzen-Mama im Tierheim in NRW gelandet war. Die Geschichte ist für echte Katzenfreunde nur schwer auszuhalten.

Tierheim in NRW enthüllt trauriges Katzenschicksal

Mitte April wurde die schwarze Katze Lucy im NRW-Tierheim abgegeben. Ein Geschenk sei sie gewesen, ein unerwünschtes obendrein. Und dann sei da auch noch eine Katzenhaar-Allergie. Deshalb sei Lucy überwiegend draußen gehalten worden. Ob sie trächtig sei, habe man nicht gewusst und es habe den Eindruck gemacht, dass dies auch nicht von großem Interesse gewesen sei.

„Es war einfach nur traurig zu hören, wie man über die Katze sprach und wir waren sehr froh, sie in unsere Obhut zu nehmen“, fasste das Tierheim Bergheim vielsagend zusammen. Und so kam es, wie es kommen musste. Lucy wurde immer dicker und brachte wenig später fünf Kätzchen zur Welt – allesamt „zuckersüß“, wie das NRW-Tierheim betont.

Katzenfreunde entsetzt: „Unfassbar“

Und die Katzen-Mama? Die kümmere sich liebevoll um den Nachwuchs und sei ohnehin einfach toll. „Am besten soll sie die ersten acht Monate ihres Lebens einfach aus ihrem Tagebuch streichen und nochmal ganz von vorne anfangen“, schlagen die Verantwortlichen vor.

Ihr bisheriges Schicksal macht Katzenfreunde allerdings ziemlich traurig. „Katzen sind zwar ein Geschenk, aber nicht zu verschenken!“, stellt eine Userin bei Facebook klar. „Unfassbar“, schimpft eine andere und weiter: „Da kann man ja noch froh sein, dass die Maus bei euch abgegeben wurde.“

Das NRW-Tierheim teilte mit, sie zu gegebener Zeit in liebevolle Hände zu vermitteln. Dabei sollte man angesichts der Masse an entzückten Kommentaren in den sozialen Medien ein leichtes Spiel haben.