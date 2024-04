Kreuzfahrt: Aida will endlich mit Neuheit auftrumpfen – die Enttäuschung ist riesig… „Kann man sich sparen“

Wie schade! Lange haben Aida-Gäste auf diese Ankündigung der Reederei gewartet, doch am Ende enttäuscht das Ergebnis sie bloß. Die Vorfreude war bei den Kreuzfahrt-Fans über die lange Wartezeit hinweg massiv angestiegen.

Doch wie unser Partnerportal „MOIN.de“ jetzt erfahren hat, sind die Aida-Gäste nicht gerade erfreut darüber, was die Reederei da nun präsentiert hat.

Kreuzfahrt-Fans von Aida-Shop enttäuscht

Beinahe sechs Monate mussten Aida-Fans auf eine wichtige Sache verzichten: den Onlineshop der Reederei. Hier decken sich jene Gäste gerne nach ihrer Kreuzfahrt ein, die es während ihrer Reise auf dem Schiff versäumt haben. Auch online können sie auf eine Vielzahl der Merchandise-Produkte zugreifen – womöglich sogar auf mehr davon als auf dem Schiff. Und vor allem müssen sie so keinen extra Platz in ihrem Gepäck für die Mitbringsel einplanen.

Doch war der Onlineshop nun fast ein halbes Jahr offline. Immer wieder hieß es noch, es könne „jeden Tag so weit sein“. Fans mussten warten. Doch am 23. April war es dann endlich so weit. Der Onlineshop ist jetzt wieder eröffnet. Das Urteil der Kunden fällt allerdings schlecht aus.

Kreuzfahrt: Fans kritisieren Aida

Weder die Produkte noch das Design können die Fans, die so lange auf die Wiedereröffnung gewartet hatten, überzeugen. In einer Facebook-Gruppe für Aida-Reisende sammeln sich innerhalb von Tagen viele Kommentare von enttäuschten Kreuzfahrern. „Langweilige Produktauswahl, sehr einfallslos, das hätte man sich so auch schenken können“, zitiert „MOIN“ einen als Beispiel.

Doch nicht nur die Ware sorgt hier für wenig Jubelstürme. So hatte Aida den Kunden im Vorhinein ein Versprechen gegeben. Das hielt die Reederei nun jedoch offenbar nicht ein. Kein Wunder, dass die Fans sich darüber ärgern.