Kreuzfahrt: Aida lässt Bombe platzen – und reagiert auf Forderungen der Reisenden

Kreuzfahrt-Fans haben Grund zur Freude. Aida steuert im nächsten Jahr seit langer Zeit erstmals wieder ein Ziel an, worauf Passagiere dann knapp zehn Jahre warten mussten.

Die Route wurde lange nicht befahren, auch aus Sicherheitsgründen. Doch Aida kommt mit den neuen Routen den Forderungen der Passagiere nach.

Kreuzfahrt: Aida fährt erstmals wieder östliches Mittelmeer an

Seit der Sommersaison 2015 schickt Aida Cruises im November 2024 erstmals wieder Kreuzfahrtschiffe auf östliche Mittelmeer-Reisen, wie das Onlineportal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet. So soll die AIDAblu und die AIDAstella auf eine ganz bestimmte Route zurückkehren. Dabei sollen Häfen in Ägypten, Griechenland, Israel, in der Türkei und auf Zypern angefahren werden. Darauf haben Aida-Passagiere lange Zeit gewartet. Die beiden Kreuzfahrtriesen werden im kommenden Jahr ab Antalya eingesetzt.

Wie das Online-Portal weiter mitteilte, startet die AIDAblu die östliche Mittelmeer-Reise nach einer achttägigen Kreuzfahrt, die am 26. Oktober 2024 in Korfu beginnen und in Antalya enden soll. Im Anschluss daran wird das schwimmende Hotel auf der Route „Östliches Mittelmeer mit Ägypten“ und „Östliches Mittelmeer mit Istanbul“ eingesetzt. Danach führe eine 12 oder 14 tägige Transreise von Antalya in der Türkei auf die Kanaren.

Kreuzfahrt: Das sind die Routen der Aida-Schiffe

Ein Überblick über den Verlauf der östlichen Mittelmeer-Reisen der AIDAblu für November:

„Östliches Mittelmeer mit Ägypten“ (3.-10. November): Antalya – Seetag – Port Said (Kairo) – Limassol – Haifa – Seetag – Rhodos – Antalya

„Östliches Mittelmeer mit Istanbul“ (10.-17. November): Antalya – Seetag – Istanbul – Seetag – Izmir – Mykonos – Rhodos – Antalya

Die AIDAstella soll sogar noch länger unterwegs sein. Der Kreuzfahrtriese ist vom 1. bis zum 15. November zwei Wochen im Mittelmeer unterwegs. Zuvor fährt das Schiff in 12 Tagen von Palma de Mallorca nach Antalya. Danach soll sich die AIDAstella auf den Weg nach Südostasien machen – dort wird das Kussmundschiff in der Wintersaison 2024/2025 eingesetzt.

Ein Überblick über den Verlauf der östlichen Mittelmeer-Reise der AIDAstella:

„Israel, Zypern & Ägypten“ (1.-15. November 2024): Antalya – Marmaris – Seetag – Izmir – Volos – Piraeus (Athen) – Heraklion – Seetag – Alexandria – Port Said (Kairo) – Seetag – Haifa – Limassol – Limassol/Seetag – Antalya

Der Kreuzfahrtriese kam auf dieser Route ab Antalya lange nicht zum Einsatz – zuletzt in der Sommersaison 2015. Der Grund: Aida Cruises musste aufgrund der Sicherheitslage vor Ort die Routen oft ändern, zog sich daraufhin aus dem östlichen Mittelmeer zurück. Doch knapp zehn Jahre später, im November 2024, schickt Aida die zwei Kreuzfahrtschiffe wieder auf Reise ins östliche Mittelmeer.