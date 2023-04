Kreuzfahrt: Notfall an Bord! Passagier muss sofort an Land gebracht werden

Viele Kreuzfahrt-Urlauber waren an Ostersonntag (9. April) überrascht, als die „Aida Perla“ plötzlich den Kurs ändern musste. Grund dafür war ein medizinischer Notfall an Bord.

Das Kreuzfahrtschiff hatte am 6. April die Reise von der Karibik nach Hamburg begonnen, als die Reise temporär unterbrochen werden musste. Dabei wurde ein Passagier mit einem Helikopter an Land gebracht.

Kreuzfahrt: Notfall an Bord!

Während die Urlauber auf dem Kreuzfahrtschiff sich schon auf die sechstätige Transatlantik-Passage vorbereitet hatten, kam kurzfristig der medizinische Notfall dazwischen. Zuvor war die „Aida Perla“ am Karfreitag noch auf Dominica und am Samstag in St. John’s auf Antigua, ehe die sechs Seetage anstanden. Aber dann musste das Schiff den Kurs ändern und wieder zurück in Richtung karibische Inseln steuern, damit die „Aida Perla“ wieder in Reichweite eines Helikopters sein konnte, um den Passagier von Bord abtransportieren zu können, berichtet das Portal „Kreuzfahrt Aktuelles“.

Das war insofern wichtig, damit die Person an Land weiter versorgt werden konnte. Solche medizinischen Notausschiffungen werden immer dann durchgeführt, wenn die Versorgung an Bord des Kreuzfahrtschiffes nicht vollumfänglich gewehrleistet werden kann und daher eine Versorgung an Land als sinnvoller erachtet wird, heißt es.

„Die Bord-Hospitale sind zwar sehr gut ausgestattet, doch nicht alle Krankheitsverläufe können hier über einen längeren Zeitraum – insbesondere wie bei Transatlantik-Reisen üblich – behandelt werden. Ist dies der Fall, werden medizinische Notausschiffungen durchgeführt, sodass die Behandlung des Patienten an Land bestmöglich fortgeführt werden kann“, so im Bericht weiter.

„Aida Perla“ wieder auf der Reise

Es dauerte dem Bericht nach wohl mehrere Stunden, bis das Kreuzfahrtschiff in die Nähe der Helikopterreichweite gelangte. In den frühen Abendstunden der lokalen Zeit wurde dann die Notausschiffung durchgeführt.

Die anstehende Verspätung hat Folgen für die Route. Der vorgesehene Halt in Santa Cruz auf La Palma für den 15. April ist nicht mehr realisierbar und wird durch einen zusätzlichen Seetag ersetzt. Der nächste Hafenaufenthalt ist erst einen Tag später am 16. April in Santa Cruz auf Teneriffa.

Am 25. April sollte die „Aida Perla“ dann in Hamburg andocken. Bis dahin werden neben Santa Cruz auch Funchal, Leixoes (Porto), Vigo und Le Havre angesteuert, damit die Urlauber diese beliebten Orte erkundigen können.