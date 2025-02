Kreuzfahrt: Mutter lässt Baby in der Kabine – ein Anruf bringt den Schock-Moment

Eine Kreuzfahrt soll doch eigentlich herrlich entspannend sein. Auch Eltern wollen auf hoher See zur Ruhe kommen und endlich von dem Alltagsstress abschalten – doch geht das so einfach? Eine Mutter musste jetzt etwas Entsetzliches feststellen.

Eltern, die eine Kreuzfahrt unternehmen, möchten natürlich auch ihr Kind mit an Bord haben. Auch für die Kleinsten ist auf einem Dampfer gesorgt. Es gibt Kinderbetten, kindergerechte Unterhaltung in den Mini- und Kids-Clubs, Windeln und Spielzeug. Doch es gibt auch ein Problem, wie eine Frau jetzt feststellen musste. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet davon.

Kreuzfahrt: Funktionieren die Baby-Phones an Bord?

Auch, wenn sich Eltern auf einen Familienurlaub freuen. Abends möchten sie durchaus auch mal Zeit für sich haben. Wenn die Kinder ins Bett gebracht wurden, ist Zeit für ein Restaurant-Besuch, einem Abstecher in die Bar oder einer Abend-Show.

Und weil gewöhnliche Baby-Phones auf hoher See und bei den Distanzen schnell an ihre Grenzen stoßen, hat Aida eigene im Angebot. Dabei verbindet das Telefonsystem ein Kabinentelefon mit einem mobilen Gerät, das die Eltern mitnehmen. Tut sich etwas geräuschtechnisch in der Kabine, werden die Eltern benachrichtigt. So sollte es zumindest in der Theorie funktionieren. Doch eine Urlauberin hat jetzt eine beunruhigende Entdeckung gemacht.

Als Passagierin es probiert, folgt die bittere Erkenntnis

„Ich weiß nicht, wie laut die Kinder brüllen sollen, damit das Teil anspringt …“, erklärt sie. In einem Video zeigt sie das Problem auf. Ihr Baby quengelt im Hintergrund und sie selbst redet in Zimmerlautstärke. „Ich stehe direkt davor und das Ding springt NICHT AN!“ Erst als die Frau lauter wird, reagiert das Baby-Phone endlich.

