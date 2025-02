Kreuzfahrt-Riese holt beliebtes Angebot zurück – es dauert nicht mehr lange!

Ganze sieben Jahre mussten die Kreuzfahrt-Fans auf diesen Moment warten. Und jetzt ist es so weit: Aida holt ein beliebtes Angebot zurück.

Und das Beste daran? In nur wenigen Wochen geht es los! Wenn auch du davon profitieren willst, solltest du weiter lesen.

Aida bringt Print-Katalog zurück

Die Reederei Aida Cruises kehrt nämlich zu ihrem klassischen Katalog zurück, den sie damals kurzerhand eingestellt hatte. Dabei ist das Kreuzfahrt-Unternehmen eigentlich in vielerlei Hinsicht ein Pionier der Branche: Ob die erste Hängematte auf dem Balkon, die erste Brauerei an Bord oder die Currywurst auf hoher See.

Doch warum jetzt dieser Schritt zurück zum klassischen Print? Nun, Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing & Sales bei Aida Cruises, betont, dass trotz aller Digitalisierung viele Kunden einen gedruckten Katalog mit dazugehörigen Reise-Tarifen wünschen. Auch eine Unternehmenssprecherin erklärt gegenüber der „Welt“, dass viele Kreuzfahrt-Kunden das haptische Erlebnis vermisst hätten.

Das beinhaltet der Kreuzfahrt-Katalog

Bereits am 7. März geht es los: Dann erscheint der Aida Katalog mit dem Titel „Zusammen in die Welt“. Auf insgesamt 142 Seiten werden nicht nur die vielfältigen Reiseziele von Oktober 2025 bis April 2027 vorgestellt, sondern auch Informationen zu Inklusivleistungen, Kabinen, Ausflugsmöglichkeiten und vieles mehr. Aber auch die Schiffsflotte im Allgemeinen wird in der Kreuzfahrt-Broschüre vorgestellt – mit allen wichtigen Informationen rund um die An- und Abreise.

Übrigens: Der Kreuzfahrt-Katalog wird kostenlos per Post verschickt. Warum also nicht einfach mal ganz nostalgisch nach neuen Urlaubszielen suchen, statt sich durch das Angebot im Internet zu klicken? Bestellen kannst du den Katalog übrigens ganz einfach auf der Website von Aida. Einfach alle Pflichtfelder ausfüllen und schon ist er auf dem Weg zu dir.