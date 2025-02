Familie macht erste gemeinsame Kreuzfahrt – an Bord erleben sie einige böse Überraschungen

Seit 1981 begeistert das „ZDF-Traumschiff“ Millionen von Menschen vor den Fernsehgeräten. Doch nicht nur vor dem TV ist die Begeisterung für Kreuzfahrten groß – auch immer mehr Urlauber entscheiden sich für eine Reise auf hoher See.

Auch eine Familie wagte es, zum ersten Mal auf einen Dampfer zu steigen, erlebte jedoch einige böse Überraschungen an Bord. Nun möchten sie andere Urlauber warnen und teilen ihre Erfahrungen.

Kreuzfahrt: Familien-Urlaub endet mit bösem Erwachen

Gleich drei Dinge hätte die Eltern mit ihren drei Kindern gerne gewusst, bevor sie an Bord des „Celebrity Cruise“-Schiffes gingen. Das hätte ihnen nicht nur einiges an Kosten erspart, sondern auch ihre Nerven geschont. Es begann schon damit, dass sie sich nur schwer von ihren Handys trennen konnten – verständlich, schließlich kann man damit Fotos an die Liebsten schicken oder ein Buch online lesen.

Die Familie hatte jedoch beschlossen, ihre Zeit auf dem Kreuzfahrt-Schiff ohne Internet zu verbringen. Sie entschieden sich daher bewusst gegen das Wifi-Paket, um einfach mal abzuschalten und die Schönheit Alaskas, das Ziel ihres Trips, zu genießen. Doch sie vergaßen, die Handys in den Flugmodus zu schalten.

Dadurch verbanden sich ihre Telefone laut „Business Insider“ über Satellit mit dem Dienst „Cellular at Sea“. So mussten sie nur wenige Stunden nach dem Auslaufen bereits 100 Dollar (etwa 97 Euro) an Gebühren zahlen.

Doch das war nicht die einzige kostspielige Überraschung. Sie wussten nämlich auch nicht, dass die Ausflüge von Drittanbietern viel günstiger waren. So erzählten sie, dass sie durch Angebote von Drittanbietern „mehr als 50 Prozent“ sparen konnten.

T-Shirt statt Anzug: Formeller Abend fällt aus

Die größte Überraschung jedoch erlebte die Familie in einem Restaurant an Bord. Sie wussten zwar, dass man bei einer Dinner-Reservierung auf dem Kreuzfahrt-Schiff schickere Kleidung tragen sollte, aber nicht, dass die Gäste so elegant gekleidet sein würden.

Als sie mit Jeans und T-Shirt den Raum betraten, staunten sie nicht schlecht: Sie waren umgeben von Personen in Anzügen und festlichen Kleidern. Daher entschieden sie sich, das Abendessen an diesem Abend ausfallen zu lassen und gingen stattdessen zum Buffet.

Doch trotz dieser Überraschungen sind sich die Eltern mit ihren Kindern sicher: Der Urlaub wird in guter Erinnerung bleiben. Und wenn sie das nächste Mal an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes gehen, wissen sie jetzt, was sie nicht tun sollten.